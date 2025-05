Spelers van FC Barcelona woedend: Pedri eist onderzoek van de UEFA

De 4-3 nederlaag tegen Internazionale en daarmee uitschakeling in de Champions League is hard aangekomen bij FC Barcelona. De ploeg van trainer Hans-Dieter Flick knokte zich in Milaan wederom terug van een 2-0 achterstand, maar trok uiteindelijk in de verlenging aan het langste eind. Flick sprak na afloop zijn ongenoegen uit over het optreden van scheidsrechter Szymon Marciniak en ook zijn spelers zijn niet te spreken over diens fluiten. Volgens Pedri moet de UEFA zelfs een onderzoek starten.

De return tussen Internazionale en FC Barcelona in de halve finale van de Champions League verliep in eerste instantie redelijk sportief, maar vlak voor de rust sloeg de vlam in de pan. Scheidsrechter Marciniak wilde na een tackle van Pau Cubarsí in eerste instantie niets weten van een strafschop, maar na ingrijpen door VAR Dennis Higler wees de Pool alsnog naar de stip. Internazionale benutte de strafschop en verdubbelde daarmee de voorsprong.

Artikel gaat verder onder video

FC Barcelona knokte zich in de tweede helft terug van de 2-0 achterstand. Eric García en Dani Olmo brachten de Catalanen naast Internazionale en ze leken twintig minuten voor het einde zelfs de uitgelezen mogelijkheid op 2-3 te krijgen. Lamine Yamal was Henrikh Mkhitaryan te vlug af. De Armeense middenvelder kon Yamal alleen met een overtreding afstoppen. Marciniak wees resoluut naar de stip, maar volgens Higler beging Mkhitaryan de overtreding buiten de zestien. De Pool draaide zijn besluit terug: geen strafschop, maar een vrije trap. Die leverde FC Barcelona niets op, maar een paar minuten voor het einde van de reguliere speeltijd was het via Raphinha alsnog raak: 2-3.

LEES OOK: Flick hekelt scheidsrechter na nederlaag Barcelona, Spaanse krant velt duidelijk oordeel over Higler

De finale was binnen handbereik voor FC Barcelona, ware het niet dat Francesco Acerbi diep in de blessuretijd de 3-3 tegen de touwen schoot. Dat deed de Italiaan op aangeven van Denzel Dumfries, die simpelweg slimmer was dan zijn tegenstander Gerard Martín. FC Barcelona beklaagde zich vanwege een vermeende overtreding van Dumfries, maar Marciniak en Higler stelden dat de Oranje-international niets verkeerd deed. Internazionale kwam in de verlenging op voorsprong, waarvan FC Barcelona zich niet meer wist te herstellen.

Pedri: ‘UEFA moet onderzoek starten’

Na afloop uitten de spelers hun woede, frustratie én ongeloof vooral richting de arbitrage. Pedri ging daarin heel ver. “Dit is niet de eerste keer dat ons dit overkomt met deze scheidsrechter. De UEFA zou dit moeten onderzoeken”, zo wordt de middenvelder van FC Barcelona geciteerd door Mundo Deportivo. “Er zijn dingen die ik niet begrijp en die moeilijk uit te leggen zijn. Alle 50-50’s zijn voor hen. Bij de overtreding op Lamine (de strafschop die een vrije trap werd, red.) gaf hij Mkhitaryan geen gele kaart, wat zijn tweede zou zijn geweest”, zo klinkt het. Dat klopt overigens niet, want Mkhitaryan werd wel degelijk op de bon geslingerd voor zijn overtreding op Yamal.

🖥️💥 Gravísimo error del VAR en la acción entre Mkhitaryan y Lamine Yamal.



👉🏻 Se producen dos contactos en la acción, uno fuera del área y un segundo sobre la línea.



❌ ES PENALTI.



▪️ Marciniak señaló correctamente el penalti pero Dennis Higler, en el VAR, cambió su decisión. pic.twitter.com/HWiyMrX3CJ — Archivo VAR (@ArchivoVAR) May 6, 2025

Pedri is niet de enige speler van FC Barcelona die na afloop zijn ongeloof uitte over de arbitrage. “Ik weet niet wat er mis is met dit stadion. Ik ben hier drie keer geweest, en om de een of andere reden is het niet goed gegaan. We weten allemaal wat er met deze scheidsrechter gebeurde de vorige keer dat we hier waren”, zo wordt Eric García geciteerd door Marca. García doelt mogelijk op de ontmoeting tussen Inter en Barcelona op 4 oktober 2022. Inter won destijds met 1-0, maar FC Barcelona was van mening dat het recht had op een strafschop na een handsbal van Dumfries. Marciniak had overigens niet de leiding over die wedstrijd. Slavko Vincic was destijds de scheidsrechter. Pol van Boekel de VAR, Higler de assistent-VAR. De Nederlanders zaten dinsdagavond opnieuw achter de knoppen.

Bekijk hier de vermeende handsbal van Dumfries tijdens de ontmoeting tussen Internazionale en FC Barcelona in 2022.

Overtreding van Dumfries?

Volgens Ronald Araújo had de arbitrage moeten ingrijpen na de gelijkmaker van Acerbi in de blessuretijd. De Uruguayaan is van mening dat Dumfries een overtreding beging op Martín. “Had de scheidsrechter er iets mee te maken? Ik denk het wel. Bij de 3-3 was het een overtreding op Gerard Martín”, aldus de Uruguayaan. “Maar we moeten geen excuses zoeken; we moeten ons hoofd omhoog houden. Dit team heeft een goede mentaliteit en is een generatie die ongetwijfeld veel Champions Leagues zal winnen”, voegde hij er nog wel aan toe. Iñigo Martínez wil de nederlaag en uitschakeling eveneens niet wijten aan de arbitrage, maar: “Iedereen zag vandaag dat de beslissingen telkens dezelfde kant op gingen”, zo klinkt het.

LEES OOK: Barcelona-speler ontkent walgelijke actie: heeft Higler rode kaart over het hoofd gezien?

La falta de Dumfries a Gerard Martín en el 3-3. pic.twitter.com/8Kgf7rE6lb — FCB PRIME (@fcbisprime) May 6, 2025

➡️ Meer FC Barcelona nieuws

👉 'Goudhaantje van FC Barcelona treft drastische maatregel en zoekt hulp van buitenaf' 🔗

👉 Real Madrid dreigt belangrijke aanwinst voor de neus van FC Barcelona weg te kapen 🔗

👉 Kraay junior haalt uit: 'Hij heeft zich misselijkmakend gedragen ten opzichte van Frenkie de Jong' 🔗

👉 FC Barcelona mag serieus hopen op aanwinst: transfervrij vertrek bevestigd 🔗

👉 Hoogspanning bij FC Barcelona: 'Drie spelers uiten woede en onvrede over trainer Flick' 🔗