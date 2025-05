Flick hekelt scheidsrechter na nederlaag Barcelona, Spaanse krant velt duidelijk oordeel over Higler

FC Barcelona-trainer Hans-Dieter Flick was na afloop van de return tegen Internazionale (4-3) in de halve finale van de Champions League niet te spreken over het optreden van Szymon Marciniak. De Poolse scheidsrechter vestigde, samen met VAR Dennis Higler, een hoofdrol op zich tijdens het spektakelstuk in Milaan. Zo wees hij in de slotfase van de eerste helft naar de stip na een vermeende overtreding van Pau Cubarsí. Volgens Flick floot Marciniak te veel in het voordeel van de thuisploeg.

FC Barcelona stond dinsdagavond voor de loodzware klus om zich ten koste van Internazionale te plaatsen voor de finale van de Champions League. De Catalanen knokten zich zes dagen eerder in de heenwedstrijd op eigen veld tweemaal terug van een achterstand, maar kwamen uiteindelijk niet verder dan een 3-3 gelijkspel. Dinsdagavond werd er opnieuw veel karakter gevraagd van het elftal van Flick. Internazionale opende na twintig minuten voetballen de score en kwam in de slotfase van de eerste helft vanaf de stip op 2-0. Scheidsrechter Marciniak zag in eerste instantie geen overtreding in een tackle van Cubarsí, maar na ingrijpen van VAR Higler wees hij alsnog naar de stip.

Artikel gaat verder onder video

Flick wees na afloop van het spektakelstuk in Milaan niet naar specifieke momenten in de wedstrijd, maar liet geen misverstand bestaan over zijn mening over het optreden van Marciniak. De Duitser was duidelijk niet blij met diens manier van fluiten. “We vinden de uitslag oneerlijk vanwege een aantal beslissingen van de scheidsrechter, dat moet ik toegeven. Ik wil niet te veel over de scheidsrechter praten, maar elke beslissing die fifty-fifty was, viel uiteindelijk in hun voordeel uit”, zo wordt Flick geciteerd door Mundo Deportivo. De trainer van FC Barcelona kreeg vervolgens meer vragen over het optreden van de scheidsrechter. “Ik praat niet meer graag over de scheidsrechter. Ik heb hem verteld wat ik ervan vind, maar ik ga het hier nu niet herhalen. Het is ook niet eerlijk tegenover het team, dat enorm goed werk heeft geleverd”, zo klinkt het.

LEES OOK: Sneijder ergert zich aan Barcelona-speler: ‘Hij moet even lekker normaal doen’

‘Interventie van Higler was onjuist’

Marca heeft in een artikel een aantal ‘controversiële’ momenten uit de return tussen Internazionale en FC Barcelona op een rijtje gezet, die uiteindelijk in het ‘voordeel’ van de thuisploeg uitpakten. Het eerste moment betreft een vermeende handsbal van Francesco Acerbi halverwege de tweede helft. Vooral FC Barcelona-middenvelder Pedri appelleerde voor hands en vroeg om een strafschop, maar zowel Marciniak als VAR wilde van niets weten. Volgens Pavel Fernández, die namens Marca de arbitrale beslissingen analyseert, was er inderdaad geen sprake van onreglementair hands. “De Italiaan heeft zijn arm in een strafbare positie, heel wijd, maar de bal raakt zijn schouder. Het is geen strafschop”, zo wordt hij geciteerd door Marca.

FC Barcelona beklaagde zich tevens over de strafschop die aan de andere kant wél werd toegewezen. Cubarsí leek in minuut 43 in eerste instantie de bal te spelen, maar in de herhaling was te zien dat hij eerst de voet van Lautaro Martínez raakte. Marciniak zag er in eerste instantie geen overtreding in, maar op advies van Higler ging hij op het scherm kijken en wees hij uiteindelijk tóch naar de stip. Volgens Fernández had Higler van de lijn weg moeten blijven. “Na tachtig herhalingen te hebben bekeken, zie ik geen direct contact tussen de verdediger en de aanvaller. De interventie van de VAR was onjuist. Het is geen penalty. Toen hij floot, had Pau Cubarsí een gele kaart moeten krijgen, maar die kreeg hij niet”, zo stelt Fernández.

De twee laatste, volgens Marca, controversiële momenten vonden plaats tussen minuut 70 en 93. Na een overtreding van Henrikh Mkhitaryan op Lamine Yamal leek ook FC Barcelona een strafschop te mogen nemen, maar opnieuw bemoeide Higler zich nadrukkelijk met de situatie. Volgens de Nederlander vond de overtreding van Mkhitaryan plaats buiten de zestien. Diens oordeel was overtuigend genoeg om Marciniak ter plekke zijn besluit te doen laten terugdraaien en in plaats van een strafschop een vrije trap te geven. Daar kan Fernández zich in vinden. De arbitrale analist zag tevens géén overtreding in de aanloop naar de late gelijkmaker van Acerbi. “Het doelpunt van Acerbi is geldig, omdat Dumfries Gerard Martín in de aanloop niet heeft neergehaald”, zo klinkt het.

➡️ Meer FC Barcelona nieuws

👉 'Goudhaantje van FC Barcelona treft drastische maatregel en zoekt hulp van buitenaf' 🔗

👉 Real Madrid dreigt belangrijke aanwinst voor de neus van FC Barcelona weg te kapen 🔗

👉 Kraay junior haalt uit: 'Hij heeft zich misselijkmakend gedragen ten opzichte van Frenkie de Jong' 🔗

👉 FC Barcelona mag serieus hopen op aanwinst: transfervrij vertrek bevestigd 🔗

👉 Hoogspanning bij FC Barcelona: 'Drie spelers uiten woede en onvrede over trainer Flick' 🔗