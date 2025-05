Barcelona-speler ontkent walgelijke actie: heeft Higler rode kaart over het hoofd gezien?

FC Barcelona-verdediger Iñigo Martínez ontkent dat hij dinsdagavond na het tweede doelpunt van Internazionale tijdens de return in de halve finale van de Champions League heeft gespuugd naar zijn tegenstander . Terwijl de spelers van Internazionale feestvierden na de 2-0 van Hakan Calhanoglu vanaf de stip, maakte Acerbi zich kwaad en kreeg hij het aan de stok met Martínez. Volgens de Italiaan zou Martínez zich walgelijk hebben gedragen, maar daar is volgens laatstgenoemde dus niets van waar.

De eerste helft tussen Internazionale en FC Barcelona verliep op een aantal overtredingen na redelijk sportief, maar in de slotfase sloeg de vlam in de pan. Scheidsrechter Szymon Marciniak zag in een tackle van Pau Cubarsí in eerste instantie geen overtreding, maar op advies van VAR Dennis Higler ging de Pool het moment terugkijken op het scherm. Hij had niet veel herhalingen nodig om tot de conclusie te komen dat het tóch een overtreding was van Cubarsí. De Spanjaard raakte eerst Lautaro Martínez, waardoor Marciniak niets anders kon dan naar de stip wijzen.

Internazionale genoot op dat moment al een 1-0 voorsprong en ging dankzij de benutte strafschop door Calhanoglu zelfs met een 2-0 voorsprong de rust in. De gemoederen waren op dat moment al hoog opgelopen. Niet alleen door het besluit van Marciniak om een strafschop toe te kennen aan de thuisploeg, maar vooral vanwege een vermeend spuugincident. Op de televisie was te zien dat Acerbi de enige Inter-speler was die niet betrokken was bij de feestvreugde. De Italiaan beklaagde zich in plaats daarvan bij de scheidsrechter. Het was in eerste instantie niet duidelijk waarom precies, maar beelden op sociale media suggereren dat Martínez naar Acerbi zou hebben gespuugd.

LEES OOK: Spaanse kranten en Barcelona-fans openen massaal de aanval: ‘Nooit meer in een Barça-shirt!’

‘Onsportief gedrag’

Dit zou zijn gebeurd toen Acerbi langs zijn tegenstander sprintte om het doelpunt te vieren. Volgens Martínez is er echter niets van waar. “Acerbi vierde het doelpunt in mijn oor. Ik werd boos, maar het spugen was niet op hem gericht. Anders zou ik van het veld zijn gestuurd”, zo wordt de mandekker van FC Barcelona geciteerd door Mundo Deportivo. De beelden lijken echter iets anders te vertellen. Daarop is in ieder geval te zien dat Martínez een spuugbeweging maakt richting Acerbi. Het moment werd tijdens de wedstrijd al breed uitgemeten door La Gazzetta dello Sport. “Want op de beelden is te zien dat Martínez in de richting van Acerbi spuugt wanneer hij hem passeert na de 2-0, net op het moment dat hij met zijn teamgenoten aan het rennen is om het doelpunt te vieren. Vanaf het begin klaagde de verdediger van Inzaghi over het zeer onsportieve gedrag van zijn tegenstander, maar de beelden verduidelijkten de reden voor zijn reactie op de Spanjaard”, zo klinkt het.

Scheidsrechter Marciniak heeft het moment echter niet gezien. Ook Higler, de VAR van dienst, heeft het incident mogelijk gemist. De Nederlander besloot in ieder geval niet in te grijpen. Martínez mocht blijven staan en keerde ook na de rust terug binnen de lijnen, alvorens een kwartier voor het einde van de reguliere speeltijd naar de kant te worden gehaald. “De Italiaanse verdediger zocht Iñigo op toen hij na de viering naar hem toe rede om hem te berispen voor zijn acties… en de Spanjaard reageerde met een beschamende spit die uiteindelijk de hel deed losbarsten”, zo schrijft Marca over het incident. “Teamgenoten van beide spelers moesten ingrijpen. De vechtpartij liep echter op niets uit.”

