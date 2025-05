Spaanse kranten en Barcelona-fans openen massaal de aanval: ‘Nooit meer in een Barça-shirt!’

FC Barcelona was er alles aan gelegen zich te plaatsen voor de finale van de Champions League en voor het eerst sinds 2015 beslag te leggen op de cup met de grote oren, maar trok in een waanzinnig tweeluik met Internazionale aan het kortste eind. Volgens een groot aantal fans van de Catalaanse grootmacht is de uitschakeling (groten)deels de schuld van . De Uruguayaan viel in de tweede helft in, maar maakte een povere indruk, zo zagen ook de Spaanse kranten.

FC Barcelona knokte zich dinsdagavond tegen Internazionale voor de tweede keer in een week tijd terug van een 0-2 achterstand. Eric García en Dani Olmo maakten de achterstand in het eerste kwartier van de tweede helft ongedaan, waarna Raphinha zijn ploeg een paar minuten voor het einde van de reguliere speeltijd zelfs een plek in de finale leek te bezorgen. Het doelpunt van de Braziliaan werd echter uitgewist door eerst Francesco Acerbi, die diep in de blessuretijd de 3-3 tegen de touwen schoot, waarna Davide Fratesi in de verlenging voor de beslissing zorgde. Hij dompelde FC Barcelona in rouw. De Catalanen plaatsten zich voor het tiende opeenvolgende jaar niet voor de finale van de Champions League.

De woede van de achterban richt zich vooral op Araújo. De Uruguayaan begon dinsdagavond op de bank, maar maakte na 76 minuten voetballen zijn opwachting. Hans-Dieter Flick bracht Araújo voor Iñigo Martínez. Araújo, de tweede aanvoerder in de selectie van FC Barcelona, kreeg de band van Frenkie de Jong. Maar waar De Jong excelleerde en zijn ploeg op sleeptouw nam, beleefde Araújo een zeer matige invalbeurt en moet hij het flink ontgelden. “We waren twee minuten verwijderd van de Champions League-finale, maar Ronald Araújo bleek een 37-jarige centrale verdediger niet te kunnen stoppen”, zo schrijft een supporter op X, doelend op de late gelijkmaker van Acerbi. Araújo liet zich daar in de luren leggen door de sluwe Italiaan. Diezelfde supporter is helemaal klaar met Araújo. “Die gast is een klootzak. Ga NU uit mijn zicht. Ik wil hem nooit meer in een Barça-shirt zien”, zo klinkt het.

De boze twitteraar is bij lange na niet de enige Barcelona-supporter die zich kwaad maakt om de Uruguayaan. Araújo was lange tijd erg populair bij de achterban, maar lijkt zijn krediet inmiddels te hebben verspeeld. Hij werd vorig jaar al schuldig bevonden aan de uitschakeling door Paris Saint-Germain in de kwartfinale van de Champions League, toen hij tijdens de return een onnodige rode kaart pakte. Tegen elf man en een ontketende Kylian Mbappé was er geen beginnen aan voor FC Barcelona, dat destijds hard onderuit ging (1-4). Een jaar later volgt een nieuwe teleurstelling in de Champions League en opnieuw krijgt Araújo de schuld. “Je komt als invaller het veld op nadat Iñigo Martínez alles heeft gegeven en je besluit rustig het San Siro te betreden en af te wachten wat er gebeurt. Het gebrek aan concentratie bij Araújo is ongepast voor een speler die met Barça vecht om te winnen”, schrijft journalist Miquel Blázquez.

Entras fresco desde el banquillo tras ver como Iñigo Martínez se deja el alma y decides salir a San Siro con parsimonia y a verlas venir. La falta de concentración de Ronald Araújo es impropia de un jugador que lucha por ganar con el Barça. Ilkay Gündongan ya avisó. #FCBarcelona pic.twitter.com/gtwe9bH0bO — Miquel Blázquez (@BlazquezFont) May 6, 2025 Ronald Araujo cost Barcelona the Champions League in two consecutive years.😬 pic.twitter.com/52UTUS2cOM — The Touchline | Football Coverage (@TouchlineX) May 7, 2025 Araujo costed us 2 UCLs pic.twitter.com/qgUeyxTq62 — PR #MATSOut (@Messismm) May 6, 2025 Estábamos a dos minutos de una final de la Champions League pero a Ronald Araujo no le salió de los cojones ganarle la posición a un central de 37 años. — Àlex (@BlasterAlex) May 6, 2025 Este tipo es un hijo de la gran puta. Fuera de mi vista YA. No quiero volver a verle con la camiseta del Barça jamás. https://t.co/ej6kUgWIMH — Àlex (@BlasterAlex) May 6, 2025 ❗️Ronald Araujo is receiving massive hate from Barça fans on his latest IG post:



- "You don’t know how much I’m going to enjoy the hate you’ll receive"



- "You’re a mix of Maguire and Oriol Romeu"



- "Get out of my club. Two goals at your position" pic.twitter.com/v3Hi3bHlHP — Barça Universal (@BarcaUniversal) May 6, 2025

‘Het was niet zijn avond’

Diezelfde Blázquez voegt er nog aan toe dat Ilkay Gündogan ‘al had gewaarschuwd’. Gündogan, die vorig seizoen onder contract stond bij FC Barcelona, was erg kritisch op Araújo na diens rode kaart tegen PSG. De centrale verdediger is nu andermaal het mikpunt van kritiek, óók in de Spaanse pers. “Slecht, om het zachtjes uit te drukken. Helaas is dit niet de eerste keer dat de Uruguayaan het team uit de knock-outfase van de Champions League ‘gooit’. Velen herinneren zich nog wat er een jaar geleden gebeurde tegen PSG”, zo schrijft AS. Sport beoordeelt diens optreden met een 4, het laagste rapportcijfer bij FC Barcelona. “Hij kwam erbij om wat stabiliteit te brengen, maar hij bleef buiten beeld bij de 3-3 toen Acerbi hem aftroefde, en bij de 4-3 toen Thuram hem uit positie dwong. Hij had dat in de slotfase nog goed kunnen maken, maar het was niet zijn avond”, zo klinkt het.

