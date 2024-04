Gündogan kritisch op Barcelona-ploeggenoten: 'Niet iets waar we niet op getraind hebben'

FC Barcelona-middenvelder was na afloop van de verloren wedstrijd tegen Paris Saint-Germain kritisch op zijn ploeggenoten. De Duitser verklaarde 'teleurgesteld' te zijn over de wedstrijd waarin hij met zijn elftal juist op weg leek naar de halve finales van de Champions League: "We stonden er zo goed voor, na de eerste goal hadden we alles in eigen hand, maar we hebben het op de simpelst mogelijke manier weggegeven."

De man die vorig seizoen met Manchester City beslag legde op de 'cup met de grote oren' laat daarna zijn licht schijnen over de rode kaart van Ronald Araújo, die na een klein halfuur mocht inrukken na een overtreding op Bradley Barcola. "Als hij echt een overtreding heeft gemaakt, dan is het rood, maar ik heb het nog niet teruggezien", zegt de Duitser voor de camera's van CBS Sports. "In dit soort situaties moet je zeker zijn dat je de bal hebt, anders moet je wegblijven. Geef hem dan de kans maar, misschien redt onze keeper ons. Óf hij maakt een goal, maar zo snel met tien man komen te staan, dat is dodelijk voor ons."

Voormalig Barcelona-speler Ousmane Dembélé, die de hele avond werd uitgefloten, zorgde vervolgens nog voor rust voor de gelijkmaker. Tien minuten in de tweede helft zette Vitinha de Parijzenaars op een 1-2 voorsprong, waardoor de stand op dat moment een verlenging zou hebben betekend gezien de 2-3 zege die Barça vorige week in Parijs uit het vuur sleepte. "Dat was ook een fout", zegt Gündogan terugblikkend. "We moeten daar uitstappen en hem niet laten schieten. Hij stond zo vrij, terwijl dat niet iets is waar we niet op getraind hebben."

Een verlenging zou er echter ook niet komen: Kylian Mbappé tekende vanaf de strafschopstip kort na de goal van Vitinha voor de 1-3, nadat João Cancelo zich op de rand van de zestien aan Dembélé had vergrepen. Nadat Robert Lewandowski een grote kans onbenut had gelaten - hij ging voor eigen succes in plaats van breed te leggen op de vrijstaande invaller Ferran Torres - deelde Mbappé vervolgens in blessuretijd de definitieve genadeklap toe: 1-4.

En dus eindigt het Champions League-avontuur van Barcelona in de kwartfinales. "Ja, dit was misschien wel het beste Barcelona van het seizoen, dat vanavond werd uitgeschakeld", beaamt Gündogan de suggestie van de interviewer. "Maar in deze competitie maakt de vorm niet zoveel uit. Je kunt de laatste weken nog zoveel wedstrijden gewonnen hebben, en nog zoveel zelfvertrouwen hebben. Maar vanavond zijn we helaas afgestraft voor een aantal beslissingen op cruciale momenten."

