Maarten Wijffels breekt de staf over Feyenoord-supporters: 'Wat een domoren zeg'

Maarten Wijffels heeft geen hoge pet op van de voetbalsupporters die vuurwerk hebben afgestoken. Bij de 0-8 overwinning van PSV op SC Heerenveen stond het uitvak in lichterlaaie, maar ook bij Feyenoord in De Kuip wordt er regelmatig een fakkel of een rookpotje afgestoken. De afscheidswedstrijd van Feyenoord-coach Arne Slot zal afgewerkt worden zonder de vakken op de eerste ring aan de noordkant.

Naar aanleiding van vuurwerk in de halve finale van de KNVB Beker heeft de KNVB de Rotterdamse club een fikse straf opgelegd. Feyenoord kan in de laatste wedstrijd van het seizoen, tegen stadsgenoot Excelsior, geen beroep doen op een groot gedeelte van de fanatieke aanhang. Dat was niet alles, want Feyenoord kreeg ook nog een boete van 15.000 euro op de deurmat van de Nederlandse voetbalorganisatie.

Artikel gaat verder onder video

Wijffels heeft al eerder aanvaringen gehad met voetbalsupporters. De journalist is er stellig van overtuigd dat vuurwerk niet op de tribunes thuishoort. “Nu komen we weer op gevaarlijk terrein hè. Dan moet ik weer iets over supporters zeggen, en vorige week heb ik ook weer gedonder gehad met mensen op X over die domoren van PSV die met pyro in een vak gaan staan en het op het veld gooien”, aldus de voetbaljournalist in de voetbalpodcast van het Algemeen Dagblad.

“Ik ga er toch gewoon weer wat van zeggen, maar dit is toch onwaarschijnlijk”, gaat Wijffels verder. “Dat de trainer dan afscheid neemt, en dan zogenoemd mensen die het nodig vinden met fakkels te zwaaien dan de club beboet. En dan valt zo’n afscheid in het water, en waarom? Omdat ze dan zeggen: ‘ja maar zonder pyro geen sfeer’. Nee joh, je bent helemaal geen sfeermaker. Je maakt gewoon voor andere mensen de zaak kapot. Wat een domoren zeg!”

🔗 Feyenoord-fans komen plotseling met striemend fluitconcert tijdens uitreiking medailles

De supporters van Feyenoord heffen plotseling een striemend fluitconcert aan in De Kuip, vlak voordat de zojuist gewonnen KNVB Beker aan hun favoriete club zou worden uitgereikt.