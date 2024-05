'De Vrij overweegt terugkeer naar Nederland: Feyenoord wacht 'met open armen' op verdediger'

Een hernieuwde samenwerking tussen Feyenoord en na de zomer valt niet uit te sluiten. Volgens La Gazzetta dello Sport overweegt de mandekker van Internazionale na dit seizoen terug te keren naar Nederland en in dat geval zou zijn oude club hem ‘met open armen’ verwelkomen, zo klinkt het. De Vrij heeft in Milaan nog een contract tot de zomer van 2025.

Het is niet voor het eerst dat de Oranje-international in verband wordt gebracht met een rentree op de Nederlandse velden. Zo stond hij afgelopen zomer nog bovenaan het verlanglijstje van Maurice Steijn, die de ervaren mandekker maar wat graag naar Ajax had gehaald. Toenmalig technisch directeur Sven Mislintat was echter niet overtuigd en zou uiteindelijk miljoenen euro’s neertellen voor de komst van Jakov Medic en Josip Sutalo. De Vrij zette begin juli vorig jaar zijn handtekening onder een nieuw contract bij Internazionale en kwam in het huidige seizoen vooralsnog 33 keer in actie, waarvan 23 keer als basisspeler.

De Vrij, die onlangs voor de tweede keer kampioen van Italië werd, mag zich naar verwachting binnenkort melden bij Oranje ter voorbereiding op het Europees Kampioenschap in Duitsland. Na dat toernooi zou hij dus zomaar kunnen terugkeren op de Nederlandse velden. La Gazzetta dello Sport schrijft donderdag dat Internazionale werkt aan de komst van Real Madrid-verdediger Nacho. De eventuele komst van de Spaanse verdediger en Champions League-finalist is echter afhankelijk van veranderingen in de huidige selectie. Daarbij zou de ‘spotlight’ op De Vrij zijn gericht. Volgens het Italiaanse medium sluit Inter niet uit dat de Nederlander na dit seizoen wil terugkeren naar zijn thuisland.

Mocht De Vrij inderdaad tot het besluit komen dat het na tien jaar Italië mooi is geweest, dan zou een terugkeer bij Feyenoord een optie zijn. Volgens de krant staan de Rotterdammers in dat geval ‘met open armen’ op hem te wachten. In De Kuip zou De Vrij dan de concurrentie met Gernot Trauner en Thomas Beelen moeten aangaan. De Vrij doorliep een groot deel van de jeugdopleiding van Feyenoord, alvorens in 2009 aan te sluiten bij de hoofdmacht. Hij speelde al 151 wedstrijden voor de Stadionclub. De centrale verdediger vertrok in de zomer van 2014, na het WK in Brazilië, naar Lazio en vier jaar later verhuisde hij naar Milaan.

