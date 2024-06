Derksen heeft vrede met einde Vandaag Inside: 'Ik kan het missen als kiespijn'

Johan Derksen is er niet rouwig om als Vandaag Inside, zodra het huidige contract met Talpa afloopt, van de buis zal verdwijnen. De Snor vertrouwt De Telegraaf in een interview toe de veelbekeken talkshow te kunnen missen 'als kiespijn'.

De huidige verbintenissen van Derksen en zijn collega's Wilfred Genee en René van der Gijp loopt in 2025 af, hoewel er nog wel sprake is van een optie voor een extra jaar. Derksen maakt zich echter geen zorgen over het eventuele verdwijnen van de talkshow: "Ik kan het missen als kiespijn", bezweert de inwoner van het Drentse Grolloo.

Artikel gaat verder onder video

"Ik zit daar niet vanwege ijdelheid, wel voor het verdienmodel", vervolgt Derksen. "Op mijn 49e kwam ik bij de televisie, nadat Hugo Borst me had gevraagd. In eerste instantie wilde ik niet, omdat ik bang was mijn anonimiteit te verliezen. Maar ik ben er nu aan gewend", klinkt het.

Derksen op tv

Wie Derksen de afgelopen tijd gemist heeft op tv, kan zijn of haar hart ophalen. Vanaf aanstaande vrijdag (14 juni) keert hij met Genee en Van der Gijp dagelijks terug met Vandaag Inside Oranje. In tegenstelling tot de reguliere uitzendingen van het programma begint dat rond 22.55 uur. De laatste uitzending van het EK-programma vindt plaats op de dag van de finale, zondag 14 juli. Daarna is het wachten tot maandag 10 augustus tot Vandaag Inside weer elke werkdag om 21.35 uur te zien zal zijn bij SBS6.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Teleurstellende cijfers voor Wilfred Genee: ‘Alles aan doen dit programma in de lucht te houden’

Wilfred Genee heeft weer een teleurstelling moeten verwerken rondom Veronica Offside.