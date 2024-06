Driessen voorziet rigoureuze wijziging bij Oranje: ‘Dit is niet de speler hoe we hem kennen’

moet maandagavond in de uitzwaaiwedstrijd van Nederland tegen IJsland vermoedelijk genoegen nemen met een plek op de reservebank ten faveure van . Onder meer Valentijn Driessen denkt dat deze aanpassing veelzeggend is in aanloop naar het EK, dat op 14 juni van start gaat in Duitsland.

Oranje trad woensdagavond, tegen Canada (4-0 winst), aan met de ‘B-ploeg’. Ronald Koeman gaf eerlijk toe dat hij een aantal spelers de kans gaf, waar hij namen als Virgil van Dijk, Denzel Dumfries en Nathan Aké op de reservebank liet starten. Maandagavond spelen de beoogde eerste keuzes van Koeman wél tegen IJsland.

Artikel gaat verder onder video

In die vermoedelijke opstelling is De Ligt nergens te bekennen. “Dat is toch wel enigszins verrassend”, stelt Pim Sedee bij Kick-off van De Telegraaf. “De Vrij speelt inderdaad niet altijd bij Internazionale, maar heeft het wel goed gedaan bij het Nederlands elftal. Ik moet eerlijk zeggen, en dat is niet om Wim Kieft na te praten, dat dit niet de Matthijs de Ligt is zoals we hem kennen”, reageert Driessen.

“Tegen Canada schoot hij een bal ook in een keer pardoes over de zijlijn, terwijl hij die gewoon kon aannemen. Dat zie je bij de amateurs, maar niet bij het Nederlands elftal. Ik vind hem niet de De Ligt die we kennen van Ajax. Eigenlijk is het fout gegaan vanaf het moment dat hij naar Juventus is gegaan”, gaat de chef voetbal verder. "Je voelt bij hem niet de zekerheid die je bij De Vrij wel voelt", sluit hij af.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Ronald Koeman looft Hélène Hendriks en Noa Vahle na zaterdag

Ronald Koeman is zeer te spreken over de manier van werken van Hélène Hendriks en Noa Vahle.