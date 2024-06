Jack van Gelder trekt 'buitengewoon vervelende' conclusie na last minute oproep voor Zirkzee

Jack van Gelder reageert live in De Oranjezomer op het nieuws dat op het laatste moment alsnog door bondscoach Ronald Koeman wordt toegevoegd aan de EK-selectie van het Nederlands elftal. De ervaren journalist vreest dat dat betekent dat alsnog gaat afvallen.

Brobbey viel woensdag met hamstringklachten uit tijdens de open training die Oranje afwerkte in Duitsland. De aanvaller van Ajax onderging vervolgens een mri-scan, waaruit zou zijn gebleken dat er geen schade aan die spieren zijn ontstaan, hoogstens een verstijving.

Artikel gaat verder onder video

Toch besloot bondscoach Ronald Koeman later op de avond om Zirkzee alsnog vanaf zijn vakantieadres in Miami te laten invliegen, zo heeft de KNVB inmiddels bevestigd. De aanvaller van Bologna meldt zich morgen (donderdag) in het basiskamp van Oranje in Wolfsburg, zo schrijft de voetbalbond in een persverklaring.

Buitengewoon vervelend

Van Gelder noemt de aanvaller van Bologna 'de aangewezen man' om de selectie van Oranje te versterken. De journalist vreest echter dat het oproepen van Zirkzee niet losstaat van de fysieke staat van Brobbey: "Wat ik vermoed en denk is dat hij binnenkort gaat afvallen, Brobbey. Als je nu al last hebt van een verstijfde hamstring, dan kan dat niet. Hij is een heel explosieve voetballer, dus het zou buitengewoon vervelend zijn. Maar neem van mij aan dat er bij alle landen nog hele gekke blessures aankomen tijdens het toernooi", besluit Van Gelder, die daarbij opmerkt dat hij vooral hoopt dat Oranje verder blessureleed bespaard blijft.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Jack van Gelder vindt dat Frenkie de Jong ‘volwassener’ had moeten zijn

Jack van Gelder vindt dat Frenkie de Jong zelf medeschuldig is aan het missen van het EK.