Zorgen bij Koeman: Oranje-spits verlaat training vroegtijdig na stevig duel met De Ligt, ESPN deelt beelden

is woensdagmiddag vroegtijdig afgehaakt tijdens de training van Oranje, zo meldt de NOS. De spits van Ajax is onder begeleiding naar binnen gegaan.

Of er bij Brobbey sprake is van een blessure is momenteel nog niet duidelijk. Volgens de NOS had hij enkele minuten voor hij van het veld stapte een stevig duel met Matthijs de Ligt. Mogelijk heeft hij hier een pijntje opgelopen. Inmiddels heeft ESPN beelden van de nasleep van het moment gedeeld. Te zien is hoe Brobbey trekkebenend van het veld strompelt, terwijl ook De Ligt last van de voet lijkt te hebben. Laatstgenoemde kon wel verder.

Brobbey had bij Ajax richting het einde van het seizoen vaker last van pijntjes. De jonge spits kwam in de slotfase van de competitie met regelmaat niet aan de negentig minuten, waardoor er twijfels bestaan over de fysieke gesteldheid van de aanvaller.

Mocht Brobbey inderdaad een blessure hebben opgelopen, zal dit de volgende zijn in een hele reeks geblesseerden. Eerder deze week haakten Frenkie de Jong en Teun Koopmeiners al definitief af voor het EK, terwijl ook spelers als Marten de Roon, Mats Wieffer, Quinten Timber en Quilindschy Hartman wegens blessures een streep door het toernooi moesten zetten.

Brian Brobbey verlaat het trainingsveld vroegtijdig en gaat naar binnen met de fysio en dokter. — ESPN NL (@ESPNnl) June 12, 2024

