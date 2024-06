Jack van Gelder keert Hélène Hendriks de rug toe na minutenlange monoloog

Jack van Gelder heeft maandagavond in het programma De Oranjezomer teruggeblikt op de uitzending van zaterdag, waarbij de selectie van het Nederlands elftal aanwezig was en de oud-commentator emotioneel werd. Na een minutenlange uitleg van Van Gelder over dat moment, besloot de journalist na een flauwe opmerking van presentatrice Hendriks, haar de rug toe te keren.

Van Gelder schoot zaterdagavond vol in het programma Wij Houden Van Oranje, nadat hij de geblesseerde Marten de Roon de selectie van het Nederlands elftal zag toespreken. Met een brok in zijn keel sprak de sportjournalist vervolgens lovend over de internationals, die allemaal aanwezig waren in de studio in Zeist. Maandagavond confronteerde Hendriks haar tafelgast direct met het veelbesproken moment in de uitzending van zaterdag.

"Ik zag het zelf natuurlijk ook terug en voelde het ook aankomen zaterdag", reageert Van Gelder op het moment dat Hendriks over de uitzending van zaterdag begint. Vervolgens is de journalist minutenlang aan het woord: "Toen ik de spelers hier zag en hier aan tafel zag zitten, kreeg ik een warm gevoel. Ik zag ze zitten en toen zag ik mijn eigen loopbaan langsflitsen in de ogen van de spelers. We hadden het zo fijn met de spelers aan tafel, die zich op een geweldige manier presenteerden. Toen schoot ik even vol, mijn stem sloeg over", blikt Van Gelder terug.

Nadat Van Gelder zijn uitgebreide uitleg over het moment van zaterdag heeft gegeven, plaagt Hendriks hem door voor de grap de uitzending te beëindigen: "Dit was de uitzending van De Oranjezomer van vanavond", waarna de hele studio - exclusief Van Gelder - begint te lachen. De sportjournalist neemt vervolgens een slok van zijn koffie en keert Hendriks kort tijdens de uitzending de rug toe.

