29-jarige verdediger moet Oranje uit de brand helpen: 'Blijft verbazen, gelukkig heeft Koeman hem nog'

Valentijn Driessen heeft intens genoten van het optreden van in de heenwedstrijd tussen FC Barcelona en Internazionale in de halve finale van de Champions League. De rechtsback was woensdagavond goed voor twee doelpunten én een assist en had daarmee een behoorlijk aandeel in het verschaffen van een goede uitgangspositie voor de return (3-3). Volgens Driessen mag Ronald Koeman blij zijn met de aanwezigheid van Dumfries, want volgens de verslaggever biedt de ‘magere aanvalsbezetting’ de bondscoach ‘weinig houvast’ voor het WK van volgend jaar.

Na een Europese midweek richt Driessen in zijn column op de website van De Telegraaf zijn aandacht op het Nederlands elftal. De nationale ploeg werd in de halve finale van de Champions League door drie spelers vertegenwoordigd: Jurriën Timber, Frenkie de Jong en Dumfries. Timber beleefde dinsdag met Arsenal een moeizame avond tegen Paris Saint-Germain, De Jong legde een dag later een betere pot op de mat en Dumfries speelde de sterren van de hemel. In de Europa League stevenen Micky van de Ven (Tottenham Hotspur) en Matthijs de Ligt (Manchester United) af op een plek in de finale.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Sneijder ziet opvallende verandering bij Frenkie de Jong: 'Denk dat hij is aangesproken'

Belangrijke rol voor De Jong

Volgens Driessen zit het verdedigend ‘wel goed’ voor Koeman, met het oog op de start van de kwalificatiereeks voor het WK van 2026 in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. “Dan kan hij tevens beschikken over Virgil van Dijk (Liverpool) en Jan Paul van Hecke van Brighton & Hove Albion”, wijst Driessen op de verdedigende kracht van Oranje. Volgens Driessen zal Koeman er vooral blij mee zijn dat De Jong op topniveau etaleert. “Waar Oranje een overschot heeft aan internationaal gelouterde verdedigers, daar zit Koeman dunner in zijn middenvelders getuige De Jong als enige Nederlander in de eindfase van de Europese bekertoernooien”, zo schrijft hij.

Een slepende enkelblessure hield De Jong vorig jaar lang aan de kant, waardoor hij onder meer het Europees kampioenschap in Duitsland aan zich voorbij moest laten gaan. De Jong maakte in november zijn rentree in het Nederlands elftal en was in maart een van de grote uitblinkers in het tweeluik met Spanje in de kwartfinale van de Nations League. Volgens Driessen liet Oranje dankzij De Jong ‘eindelijk weer eens zien aantrekkelijk en dominant te kunnen voetballen op het allerhoogste niveau’. “Precies wat velen het jaar daarvoor en zeker tijdens het EK 2024 in Duitsland hadden gemist. Mede door de afwezigheid van de geblesseerde De Jong”, zo klinkt het.

Problemen in de voorhoede

Het is voor Oranje te hopen dat De Jong fit blijft. Volgens Driessen zal de ploeg van Koeman richting het WK van volgend jaar als ‘outsider’ gelden, al vraagt hij zich af hoe ‘reëel’ dat is. “De achilleshiel van Koeman om met het Nederlands elftal op het WK-podium hoge ogen te gooien is de bezetting van de aanval”, stelt Driessen. Hij zag Nederland in de achtste finales van de Champions League aanvallend vertegenwoordigd worden door Cody Gakpo en Noa Lang. “Verder moet de bondscoach het doen met de ‘Braziliaan’ Memphis Depay, Donyell Malen - Aston Villa schreef hem niet in voor de Champions League - Brian Brobbey en pinchhitter Wout Weghorst. Zo’n magere aanvalsbezetting biedt Koeman weinig houvast voor het WK.”

LEES OOK: Oranje-spelers melden zich massaal bij Dumfries, ook Promes laat van zich horen

Dumfries is wat Driessen betreft een lichtpuntje. Hij is uiteraard geen aanvaller, maar heeft in het shirt van het Nederlands elftal al vaak genoeg bewezen offensief zijn steentje bij te kunnen dragen en deed dit woensdagavond nog op het allerhoogste niveau. “Voor Inter bewees de international tegen FC Barcelona te kunnen verdedigen, aanvallen, assists te geven en te scoren. In één klap vestigde de alleskunner zijn naam in heel Europa voor wie hem nog niet kende. Zelfs op zijn 29e blijft de self-made topvoetballer iedereen verbazen”, schrijft Driessen. “Na een glansrol en topscorerstitel bij Oranje op het EK 2021 vielen het WK 2022 en EK 2024 tegen, maar hij kan in de vorm van woensdag bij Oranje opnieuw de stuwende kracht worden op het WK 2026. Als verdediger, maar net zo goed als aanvaller.”

➡️ Meer nieuws over Oranje

👉 Uitblinker van PSV staat open voor naturalisatie en wil voor Oranje spelen 🔗

👉 Nederlander van 80 miljoen euro flirt openlijk met toptransfer 🔗

👉 Mohamed Ihattaren teleurgesteld in Ronald Koeman: ‘Broer…’ 🔗

👉 Memphis Depay wil volgend jaar zijn allergrootste droom laten uitkomen 🔗

👉 ‘Bondscoach Van Marwijk wilde me live op televisie een hoek geven’ 🔗