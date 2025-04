Sneijder ziet opvallende verandering bij Frenkie de Jong: 'Denk dat hij is aangesproken'

Wesley Sneijder heeft een opvallende verandering gespot bij Frenkie de Jong. Volgens de oud-international reageert de middenvelder van FC Barcelona, die lange tijd met zijn vorm worstelde, niet meer gelijk op een scheidsrechter. Verder is Sneijder blij met het feit dat De Jong weer naar zijn oude niveau is toegegroeid.

De Jong kende dit seizoen een lastige fase bij FC Barcelona waarin hij veel kritiek kreeg. De laatste weken is de 27-jarige middenvelder weer als vanouds in vorm en wordt hij vaak bedolven onder de complimenten. De Jong wist zaterdagavond met de Catalaanse club beslag te leggen op de Copa del Rey, door in de finale Real Madrid met 3-2 te verslaan na een verlenging.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Kraay junior haalt uit: 'Hij heeft zich misselijkmakend gedragen ten opzichte van Frenkie de Jong'

Hélène Hendriks werpt bij Ziggo Sport de vraag op of De Jong momenteel 'beter dan ooit' is. "Ik denk dat hij wel echt zijn oude niveau weer opgepakt heeft, maar beter dan ooit?", reageert Sneijder. "Ik denk dat hij in die tijd bij Ajax, het laatste seizoen, en toen hij Barça kwam en het Nederlands elftal, dat hij toen wel echt op zijn best was. Langzaam komt hij daar weer naartoe."

Sneijder benoemt dat De Jong wel veel ellende heeft gehad met blessures, maar dat hij ook flink wat druk op zijn schouders had staan. "Dan kom je wel eens even in een dipje terecht. Dat is niet erg, maar dan is het juist des te knapper hoe hij daar uit is gekomen. En er nu gewoon weer staat, fantastisch speelt en de lijnen uitzet", beseft de oud-international, die blij is dat De Jong weer helemaal terug is. "Het is ook gelukkig voor ons als Nederlander dat hij vlak voor het WK, want dat komt er weer aan volgend jaar, weer zijn niveau bereikt heeft.”

LEES OOK: Frenkie de Jong en Mikky Kiemeney dag na jubileumwedstrijd gespot op andere tribune

De Boer vindt De Jong beter geworden

Waar Sneijder van mening is dat De Jong op zijn oude niveau is, daar vindt Ronald de Boer zelfs dat de oud-Ajacied beter is geworden. "Ik vind dat hij wel wat heeft toegevoegd aan zijn spel", haakt hij in. "Ik vind dat hij meer diepgang heeft, meer directheid naar voren. Ik vind hem, niet dat hij slecht was, verbeterd. Hij is een paar procent beter. Dus ik vind wel dat hij op zijn top zit op dit moment.”

Sneijder blij met verandering bij De Jong

Daarnaast is Sneijder nog wat opgevallen bij De Jong, iets waar de oud-middenvelder naar eigen zeggen blij mee is. Namelijk dat de flegmatieke rechtspoot niet meer gelijk reageert op een scheidsrechter. "Dat vond ik op een gegeven moment wel een beetje irritant worden. Het werd een beetje teveel. Ik denk dat hij daar wel op is aangesproken door mensen in zijn directe omgeving. Die hebben gezegd van: doe dat nou eens minder. Je ziet het nu echt aan hem. Hij is nu veel rustiger en hij houdt zich echt bezig met het spelletje. Dat komt hem ten goede”, besluit Sneijder.

➡️ Meer FC Barcelona nieuws

👉 'Goudhaantje van FC Barcelona treft drastische maatregel en zoekt hulp van buitenaf' 🔗

👉 Real Madrid dreigt belangrijke aanwinst voor de neus van FC Barcelona weg te kapen 🔗

👉 Kraay junior haalt uit: 'Hij heeft zich misselijkmakend gedragen ten opzichte van Frenkie de Jong' 🔗

👉 FC Barcelona mag serieus hopen op aanwinst: transfervrij vertrek bevestigd 🔗

👉 Hoogspanning bij FC Barcelona: 'Drie spelers uiten woede en onvrede over trainer Flick' 🔗