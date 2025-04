Dumfries evenaart legendarische prestatie Sneijder met hoofdrol tegen Barcelona

is de eerste Nederlander in vijftien jaar tijd die in een halve finale van de Champions League zowel een doelpunt als een assist achter zijn naam weet te krijgen, zo meldt statistiekenbureau Opta. De rechtsback doet dat in het duel tussen zijn club Internazionale en FC Barcelona, nét als de vorige Nederlander die dat lukte: Wesley Sneijder.

In het seizoen 2009/10 vocht het Inter van toenmalig trainer José Mourinho een legendarische halve finale uit met het Barcelona van Pep Guardiola. Tijdens de heenwedstrijd in Milaan eiste Sneijder, die dat seizoen in de vorm van zijn leven verkeerde, een absolute hoofdrol voor zich op. Na de 0-1 van Pedro schoot de Nederlander hoogstpersoonlijk de 1-1 achter de touwen. Nadat Inter vlak na rust op voorsprong was gekomen via Maicon leverde Sneijder vervolgens de assist waaruit Diego Milito de 3-1 eindstand tegen de touwen kopte. Een week later maakte Inter de klus destijds af door in Camp Nou, ondanks een vroege rode kaart van Thiago Motta, de schade te beperken tot een 1-0 nederlaag. In de finale rekenden de Nerazzurri destijds af met het Bayern München van trainer Louis van Gaal.

Dat was toen. In 2025 evenaart Dumfries de prestatie van Sneijder, toevallig óók in het shirt van Inter en eveneens tégen Barcelona. Al na een halve minuut was de oud-speler van Sparta, sc Heerenveen en PSV de aangever bij de fantastische 0-1 van Marcus Thuram. De Fransman, wiens vader Lilian in het verleden nog enkele seizoenen voor Barcelona speelde, verschalkte Wojciech Szczesny met een fraai hakje. Dumfries werd daarmee de eerste Nederlander sinds Ibrahim Afellay (namens Barcelona in 2011) met een assist in een halve finalewedstrijd in de Champions League. Het werd echter allemaal nog mooier toen Dumfries na twintig minuten niet aarzelde na een doorgekopte bal van Francesco Acerbi en Szczesny met een razendknappe omhaal verschalkte.

De 0-2 voorsprong die door de treffer van Dumfries werd verkregen hield echter niet lang stand: even later tekende Lamine Yamal, die zijn honderdste wedstrijd voor Barcelona speelt, op fraaie wijze de 1-2. Vlak voor rust was de comeback van Barça compleet toen Ferran Torres op aangeven van Rahpinha de 2-2 binnenliep.

