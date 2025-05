Oranje-spelers melden zich massaal bij Dumfries, ook Promes laat van zich horen

De internationale aandacht richt zich na de ontmoeting tussen FC Barcelona en Internazionale in de halve finale van de Champions League vooral op Lamine Yamal, maar ook het optreden van heeft veel losgemaakt. De vleugelverdediger was met twee doelpunten en een assist de absolute uitblinker bij de Italianen. Het optreden van Dumfries in Barcelona is zijn collega’s van het Nederlands elftal niet onopgemerkt voorbijgegaan. Zelfs laat van zich horen.

Dumfries is dit seizoen een belangrijke kracht bij Internazionale. Dat hij in de uitwedstrijd tegen Atalanta Bergamo op 16 maart jongstleden geblesseerd uitviel en daardoor enkele weken aan de kant stond, was dan ook een flinke aderlating voor de regerend kampioen van Italië. Dumfries moest niet alleen het tweeluik met Bayern München in de kwartfinale van de Champions League aan zich voorbij laten gaan, maar ontbrak ook in vier competitiewedstrijden én de dubbele ontmoeting met AC Milan in de halve finale van de Coppa Italia. Internazionale wist slechts drie van die wedstrijden winnend af te sluiten.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: FC Barcelona pissig na eerste halve finale tegen Inter: 'Dit is onacceptabel'

Of het toeval is, dat Internazionale zonder Dumfries matig presteerde? Dat is moeilijk te zeggen, want invaller Dumfries kon afgelopen zondag niet voorkomen dat AS Roma in Milaan aan het langste eind trok. De Oranje-international was in het half uur dat hij mee mocht doen wel direct betrokken bij een aantal gevaarlijke momenten. Dat was woensdagavond in de kraker tegen FC Barcelona niet anders. Hij leverde na een halve minuut voetballen de assist voor de geweldige 0-1 van Marcus Thuram, was niet veel later zelf op schitterende wijze trefzeker én deed FC Barcelona in de tweede helft opnieuw pijn door zijn tweede van de avond binnen te frommelen.

LEES OOK: Enorme verbazing in Nederland na Barcelona - Inter: 'Hoe is het mogelijk?'

Blind, Gravenberch, Kluivert, Simons én Promes reageren

Dumfries kon Internazionale ondanks zijn heldenrol niet helpen aan een overwinning (3-3), maar kan na het spektakelstuk in Catalonië wel rekenen op gigantisch veel complimenten. Op Instagram stromen de reacties van collega-voetballers binnen. Meerdere (oud-)spelers van het Nederlands elftal hebben eveneens van zich laten horen. Zo reageert Daley Blind met twee vuurtjes, noemt Ryan Gravenberch hem een ‘werkerr’, toont Davy Klaassen met een applaus en een hartje zijn respect voor het optreden van Dumfries en zag Justin Kluivert zijn landgenoot meteen het verschil maken. “Terugkomen en regelen 🤝”, zo schrijft de aanvaller van Bournemouth.

Brian Brobbey, Cody Gakpo, Noa Lang, Ryan Babel en Hans Hateboer hebben eveneens een reactie achtergelaten onder de post van Dumfries. Dat geldt ook voor Quincy Promes. De 50-voudig international van Oranje, die momenteel onder contract staat bij United FC in de Verenigde Arabische Emiraten, reageert met: ‘Bassie fratello ❤️’. Fratello is Italiaans voor ‘broer’. Xavi Simons is ook onder de indruk van Dumfries en reageert met ‘waauwww’, terwijl Thuram, zijn ploeggenoot bij Inter, schrijft dat hij hem heeft ‘gemist’. Dumfries zelf houdt het zakelijk: “Eerste negentig minuten ✔️, dinsdag gaan we weer!”, zo klinkt het.

© Instagram: ddumfries2/Realtimes

➡️ Meer FC Barcelona nieuws

👉 'Goudhaantje van FC Barcelona treft drastische maatregel en zoekt hulp van buitenaf' 🔗

👉 Real Madrid dreigt belangrijke aanwinst voor de neus van FC Barcelona weg te kapen 🔗

👉 Kraay junior haalt uit: 'Hij heeft zich misselijkmakend gedragen ten opzichte van Frenkie de Jong' 🔗

👉 FC Barcelona mag serieus hopen op aanwinst: transfervrij vertrek bevestigd 🔗

👉 Hoogspanning bij FC Barcelona: 'Drie spelers uiten woede en onvrede over trainer Flick' 🔗