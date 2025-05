FC Barcelona pissig na eerste halve finale tegen Inter: 'Dit is onacceptabel'

FC Barcelona knokte zich woensdagavond in de heenwedstrijd tegen Internazionale in de halve finale van de Champions League tweemaal terug van een achterstand en is nog vol in de race voor een plek in de eindstrijd, maar dat wil niet zeggen dat er tevredenheid eerst binnen de selectie. De ploeg van trainer Hans-Dieter Flick kreeg op eigen veld drie doelpunten om de oren en dat gegeven leidde tot frustratie bij een aantal spelers, die na afloop allemaal hun ongenoegen daarover uitten.

FC Barcelona werkte op een roze wolk toe naar de eerste ontmoeting met Internazionale in de halve finale van de Champions League. De Catalanen staan er uitstekend voor in de competitie en legden afgelopen zaterdag nog ten koste van Real Madrid beslag op de eindzege van de Copa del Rey. Ze hoopten tegen Internazionale een eerste stap te zetten richting de finale van de Champions League, maar de supporters die een overwinning verwachtten, kwamen van een koude kermis thuis. Inter opende binnen een minuut voetballen de score en ging niet veel later zelfs met 0-2 aan de leiding.

FC Barcelona knokte zich weliswaar - niet voor het eerst dit seizoen - terug van de 0-2 achterstand, maar moest in de tweede helft opnieuw in de achtervolging. Ditmaal van korte duur, want na doelpunten van Lamine Yamal en Ferran Torres in de eerste helft, bepaalde een harde knal van Raphinha - die via Inter-doelman Yann Sommer in het doel belandde - de eindstand op 3-3. Een resultaat waar FC Barcelona weliswaar mee kan leven, maar na afloop werd er ook kritisch naar het eigen optreden gekeken. “We kwamen er slaperig uit de kleedkamer. We hebben het tij gekeerd, wat heel moeilijk was, en we moeten van onze fouten leren. Uiteindelijk kan een halve finale van de Champions League door standaardsituaties worden beslist”, zo wordt Ferran geciteerd door Marca.

Raphinha noemt drie tegendoelpunten ‘onacceptabel’

De Catalanen kregen tegen Internazionale twee doelpunten tegen uit een hoekschop. Beide keren was Denzel Dumfries de gevierde man bij de Italianen. Ferran Torres realiseert zich maar al te goed dat FC Barcelona de organisatie bij standaardsituaties van de tegenstander een stuk beter op orde moet krijgen. “Dat mogen we bij hen thuis niet laten gebeuren, want ze zijn er erg goed in”, zo klinkt het namens de aanvaller. Raphinha gooide er nog een schepje bovenop. “Het is onacceptabel dat we thuis zoveel doelpunten tegen krijgen, maar we moeten Inter wel lof geven”, zo wordt de Braziliaan voor de camera van Movistar geciteerd door Mundo Deportivo. Hij weet nu eveneens waar de kracht ligt van Inter. “Ze zijn heel sterk bij hoekschoppen.”

Pau Cubarsí stelde evenals zijn ploeggenoten Ferran Torres en Raphinha dat de selectie van FC Barcelona in de spiegel moet kijken. De koploper van Spanje keek op eigen veld binnen de kortste keren tegen een achterstand aan en moest in het restant van de wedstrijd nóg twee Italiaanse treffers toestaan, terwijl FC Barcelona het leeuwendeel van de partij de aanvallende ploeg was. “We moeten zelfkritisch zijn, want ze vielen ons niet erg aan en toch kregen we drie doelpunten tegen”, zo klinkt het namens de jonge verdediger op de website van Marca. “Maar we moeten niet negatief zijn. We moeten ervan uitgaan dat we de return kunnen winnen en dat de fans ons steunen.” Dat neemt, volgens Cubarsí, echter niet weg dat FC Barcelona niet uit de heenwedstrijd is gekomen ‘zoals we hadden moeten doen’.

‘Finale vóór de finale’

En Flick? De Duitse trainer zag zijn ploeg zich voor de zoveelste keer dit seizoen terug knokken van een achterstand en is daarover vanzelfsprekend enorm te spreken. “We begonnen niet goed. We kregen twee tegendoelpunten, maar daarna kwamen we terug en speelden we in de tweede helft heel goed”, zo hoorde Mundo Deportivo Flick zeggen voor de camera van Movistar. “Het was geweldig voor de fans. Het was de eerste ontmoeting tussen de twee teams en we moeten winnen in Milaan. Het is een finale vóór de finale”, aldus Flick, die mild was voor zijn elftal. “We hebben het hier over een halve finale van de Champions League, met geweldige teams. Zij hebben ervaring. Ze hadden het voordeel van de standaardsituaties, speelden heel goed en profiteerden daarvan.”

Op de persconferentie vertelde Flick dat de kracht van Internazionale bij standaardsituaties iets is waar zijn ploeg ‘rekening mee moet houden’. “Ze hebben erg lange en gevaarlijke spelers bij standaardsituaties, maar ik ben blij met hoe mijn spelers speelden en reageerden.”

