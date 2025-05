Enorme verbazing in Nederland na Barcelona - Inter: 'Hoe is het mogelijk?'

FC Barcelona knokte zich woensdagavond in de heenwedstrijd tegen Internazionale in de halve finale van de Champions League tweemaal terug van een achterstand en dat had het vooral te danken aan de klasse van . De zeventienjarige superster maakte op sublieme wijze de aansluitingstreffer en hield in het restant van de wedstrijd telkens meerdere tegenstanders bezig. Willem Vissers van de Volkskrant is diep onder de indruk en vraagt zich af hoe FC Barcelona na wéér ‘zo’n speler uit miljoenen heeft voortgebracht’.

Hoewel Yamal afgelopen zomer tijdens het Europees kampioenschap in Duitsland al bewees te kunnen schitteren op het hoogste niveau, blijft de jonge buitenspeler van FC Barcelona de wereld verbazen. Hij is dit seizoen samen met Raphinha en Pedri de grote smaakmaker in het elftal van trainer Hans-Dieter Flick en nam zijn ploeg woensdagavond tegen Internazionale opnieuw op sleeptouw. “Hoe is het mogelijk dat Barcelona na Lionel Messi weer zo’n speler uit miljoenen heeft voortgebracht? Lamine Yamal is een wondervoetballer, hij valt niet anders te omschrijven”, zo schrijft Vissers op de website van de Volkskrant.

Het was woensdagavond vlak voor de aftrap bij FC Barcelona - Internazionale nog even de vraag of Yamal wel in actie kon komen. De aanvaller greep tijdens de warming-up naar zijn lies en trok een bedenkelijke blik. “Maar dat was schijn. Je kunt je voornemen hem niet op te hemelen, omdat het misschien niet goed is voor een jongen van 17, zoals het eigenlijk voor niemand goed is. Maar je kunt niet anders”, zo stelt Vissers. Yamal speelde woensdag alweer zijn honderdste wedstrijd in het shirt van FC Barcelona. Zijn cijfers? 22 doelpunten en 33 assists, waarvan respectievelijk vijftien en 24 in het huidige seizoen. “Wat moet je dan, met deze linkspoot op rechts die alles durft, alles doet, alles kan? Vaardig, onbevreesd, met ongekende technische mogelijkheden en snelheid. Hij is zo vlot, ook in zijn schot”, zo is Vissers vol lof over de ster van FC Barcelona.

‘Hij werd helemaal dol van de dribbels van Yamal’

De verslaggever adviseert de lezers om thuis te blijven voor Yamal. “Ga kijken als je van voetbal houdt, van echt voetbal. Federico Dimarco werd helemaal dol van de dribbels, tot zijn wissel na 55 minuten. Ja, soms doet Yamal iets te vaak iets met de buitenkant, maar dat is ook in hem te prijzen, al is het maar omdat het zo zeldzaam is tegenwoordig, voetbal met de buitenkant”, zo klinkt het. Vissers is uiteraard niet de enige Nederlandse voetbaljournalist die heeft genoten van het optreden van Yamal. Het Algemeen Dagblad prijst het toptalent eveneens de hemel in. “In juli wordt hij 18 jaar. En toch speelde hij tegen Inter zijn honderdste wedstrijd. (…) Twee bepaald niet slechte mannen had hij voortdurend voor zich, maar hij dolde Dimarco en Henrikh Mkhitaryan, bij de voorbereiding op zijn eerste doelpunt, een prachtige krul die Barça terug in de wedstrijd bracht.”

Lamine Yamal 🤩🌟

Met een prachtige goal is Barça terug in de wedstrijd! 🤯#ZiggoSport #UCL #BARINT pic.twitter.com/DS9uhdsOok — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 30, 2025

Even dreigde voor FC Barcelona een dramatische avond, nadat Internazionale met een doelpunt binnen de minuut uit de startblokken schoot en dankzij een geweldige goal van Denzel Dumfries ook snel op 0-2 kwam. “Met zijn acties besliste Dumfries het treffen niet voortijdig. Integendeel, hij kuste het beest in de ploeg van De Jong los. Aan de hand van Lamine Yamal begonnen de lampjes op de Montjuïc aan te flikkeren en verblindde Internazionale zodanig dat FC Barcelona bij rust de stad had gelijkgetrokken”, zo schrijft Valentijn Driessen op de website van De Telegraaf. “Zelfs Dumfries kon dat niet voorkomen. Yamal wervelde eerst langs twee Italianen alvorens tussen vijf spelers van Internazionale de verre hoek te vinden.” Ferran Torres schoot de thuisploeg niet veel later naast de Italianen.

“En toen was het nog niet eens rust in een zware wedstrijd, ook qua fysiek, met meerdere uitvallers voor blessures”, schrijft Vissers. “Na de pauze ging het gewoon verder met het circus, weer met een rake kopbal van Dumfries, kort daarna beantwoord met een dreun van Raphinha, die na een handig overstapje van Yamal de bal via de onderkant van de lat en de rug van doelman Yann Sommer in het doel ramde.” Zo eindigde de eerste ontmoeting tussen FC Barcelona en Internazionale, in de strijd om een ticket voor de finale van de Champions League, onbeslist: 3-3.

Cristiano Ronaldo at 17 years old: 19 appearances, 5 goals, 4 assists.



Lionel Messi at 17 years old: 9 appearances, 1 goal, 0 assists.



Lamine Yamal at 17 years old: 100 appearances, 22 goals, 33 assists. pic.twitter.com/1NOaeZTdZ7 — Football on TNT Sports (@footballontnt) April 30, 2025

