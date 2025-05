Spektakelstuk tegen Inter krijgt vervelend staartje voor FC Barcelona

FC Barcelona-trainer Hans Dieter Flick kan in de return tegen Internazionale in de halve finale van de Champions League naar alle waarschijnlijkheid geen beroep doen op . De Fransman had woensdagavond in de heenwedstrijd tegen de regerend kampioen van Italië weliswaar een basisplaats, maar moest zich vlak voor rust noodgedwongen laten vervangen. Mundo Deportivo verwacht dat hij het duel in Milaan sowieso aan zich voorbij moet laten gaan en mogelijk ook een streep moet zetten door de Clásico tegen Real Madrid.

Koundé is van nature een centrale verdediger, maar sinds zijn overgang naar FC Barcelona in de zomer van 2022 moet hij zich richten op de rechtsbackpositie. In die rol is hij erg belangrijk voor de ploeg van Flick. Koundé speelde woensdagavond tegen Internazionale alweer zijn 53e wedstrijd van dit seizoen. De teller staat vooralsnog op vier doelpunten en acht assists. Zijn belangrijkste treffer maakte hij afgelopen zaterdag in de bekerfinale tegen Real Madrid, waarin hij FC Barcelona diep in de verlenging de tweede prijs van het seizoen bezorgde.

De Fransman had woensdagavond in de eerste halve finale tegen Internazionale logischerwijs een basisplaats, maar moest de strijd al na 42 minuten staken. Koundé voelde aan een spier en meteen werd duidelijk dat hij het duel niet kon vervolgen. Dat was een flinke aderlating voor FC Barcelona, dat in de heenwedstrijd tegen Inter nog geen beroep kon doen op Alejandro Balde. De Spanjaard is dit seizoen onomstreden op de linksbackpositie, maar raakte vorige maand geblesseerd en staat inmiddels al een paar weken aan de kant. De komende dagen zal moeten blijken of hij zijn ploeg kan helpen in de return tegen Internazionale, volgende week dinsdag.

‘Streep door return tegen Inter’

Koundé lijkt dat belangrijke duel sowieso aan zich voorbij te moeten laten gaan. “Slecht nieuws voor Hansi Flick en FC Barcelona tegen Internazionale. Jules Koundé, held van de Copa del Rey-finale door in de verlenging de beslissende 3-2 te scoren, moest met nog vijf minuten te gaan in de eerste helft het veld verlaten. De Franse vleugelverdediger, die dit seizoen in alle wedstrijden van FC Barcelona heeft meegedaan op eentje na, merkte spierpijn op en ging naar de grond. Dokter Ricard Pruna keek meteen naar de bank en gaf het sein voor de wissel. Na onderzoek mist de Franse vleugelverdediger de return van volgende week in het Guisseppe Meazza en is zijn aanwezigheid ook in gevaar voor de Clásico van volgende week zondag de elfde op de Montjuïc, waar het kampioenschap beslist zou kunnen worden”, zo schrijft Mundo Deportivo.

Volgens de Catalaanse sportkrant ondergaat Koundé deze donderdag medische testen ‘om de ernst van de blessure vast te stellen’. Mocht het om een hamstringblessure gaan, dan staat Koundé mogelijk minstens drie weken aan de kant. In dat geval mist hij niet alleen de return tegen Inter en de Clásico tegen Real Madrid op 11 mei, maar ook de competitieduels met Espanyol en Villarreal. FC Barcelona speelt zaterdag, drie dagen voor het tweede treffen met Internazionale, nog de competitiewedstrijd tegen Real Valladolid, de hekkensluiter. De Catalanen gaan momenteel aan de leiding in eigen land, met vier punten meer dan Real Madrid.

Wie vervangt Koundé?

Koundé werd woensdagavond vervangen door Eric García. Hij is eveneens van nature een centrale verdediger, maar speelt onder Flick zijn wedstrijden vooral als controlerende middenvelder. García zou Koundé ook tijdens de return in Milaan kunnen vervangen, maar de Duitser heeft meer opties. Ronald Araújo kan eveneens op de rechtsbackpositie uit de voeten, evenals Héctor Fort. Laatstgenoemde had vorige week dinsdag in de thuiswedstrijd tegen RCD Mallorca nog een basisplaats. Koundé bleef toen op de bank.

