Haaland meldt zich tijdens Barcelona - Inter vol verbazing op Snapchat: 'Deze man...'

spreekt tijdens de halve finale van de Champions League tussen FC Barcelona en Internazionale zijn bewondering uit voor . Het zeventienjarige wonderkind eist in zijn honderdste wedstrijd voor de Catalanen opnieuw een absolute hoofdrol voor zich op.

Inter nam in Barcelona brutaal een 0-2 voorsprong, met grote dank aan Denzel Dumfries. De Nederlandse rechtsback was al na een halve minuut verantwoordelijk voor de assist bij de 0-1 van Marcus Thuram, die met een geniaal hakballetje afrondde. Even later tekende Dumfries hoogstpersoonlijk met een fantastische omhaal voor de 0-2, waarmee hij een vijftien jaar oude prestatie van Wesley Sneijder evenaarde.

Daarna was het echter de beurt aan Yamal om te shinen. De buitenspeler tekende na een heerlijke solo, vlak na de goal van Dumfries, op geniale wijze voor de 1-2, waardoor Barcelona de aansluitingstreffer te pakken had. Niet veel later was hij dicht bij zijn tweede, toen hij Federico Dimarco bij de achterlijn dolde en het Inter-doel uit een moeilijke hoek onder vuur nam. Doelman Yann Sommer kreeg er nog maar nét een hand tegenaan, waardoor de poging op de lat uiteenspatte.

Haaland spreekt op Snapchat zijn verbazing uit over de kwaliteiten van Yamal. "Deze man is ongelooflijk", schrijft de Noorse superspits van Manchester City op het sociale medium, bij een screenshot van de redding van Sommer.

Erling Haaland is in awe at Lamine Yamal's brilliance 🤩👏 pic.twitter.com/xzs8WfP8V0 — Football on TNT Sports (@footballontnt) April 30, 2025

