Derksen snoeihard over voormalig VI-gast: ‘Een gek, die moet principieel van de buis’

Johan Derksen pleit er in Vandaag Inside voor dat paragnost Liesbeth van Dijk ‘principieel van de buis’ gehaald moet worden. Het medium was zaterdag te gast bij Business Class, het praatprogramma van Harry Mens. De Snor concludeert over de voormalig VI-gast: ‘zonde van een programma dat zo’n trut dat komt verpesten’.

Presentator Wilfred Genee vraagt René van der Gijp: “Heb jij dat (Business Class, red.) toevallig gezien dit weekend? Met Liesbeth van Dijk?” Gijp antwoordt met ‘ja’, voordat Derksen het woord neemt: “Maar ik stel voor om die mevrouw principieel van de buis te halen.” Als gevraagd wordt waarom, is Derksen stellig: “Nou, die wekt de indruk niet helemaal goed wijs te zijn en die moet je tegen zichzelf in bescherming nemen.”

Genee kondigt een reeks fragmenten aan uit de uitzending van Business Class waar Van Dijk te gast was en voorspellingen deed:

“Pieter (Omtzigt, red.) gaat een boek schrijven over de ware geheimen, daar in dat poltieke Den Haag. Dat wordt een schandaalboek, hoor.”

Artikel gaat verder onder video

Van Dijk pakt een glas water en voorspelt: “Ik kan het ook hierin zien. We krijgen een totaal nieuw kabinet. Wilders zie ik ook niet meer. Die gaat uit de politiek.”

“Dan krijgen we toch te maken met… Hoe heet hij nou, die zoveel afgevallen is?" Mens haakt in: “Timmermans”.

“Trump gaat zich terugtrekken uit Oekraïne. Hij gaat het overlaten aan Europa.”

“Bepaalde aandelen gaan héél goed, echt, die zou je moeten aanschaffen.”

“Ben ik onduidelijk zo?”, vraagt Van Dijk in het laatste fragmentje, waarop Mens antwoordt: “Je bent onduidelijk, maar dat ben je altijd.”

LEES OOK: Van der Gijp en Kieft eisen actie na onbegrijpelijke actie van Farioli

Na het zien van de fragmenten is ook tafelgast Goedele Liekens overtuigd: “Ik ben het helemaal met Johan eens. Dit zijn toch de ernstigste onderwerpen om zo onnozel over te doen? Echt waar.” “Je neemt je programma niet serieus als er zo’n gek aan tafel zit”, vult Derksen aan. Genee grapt: “Het gaat wel over een van de mooiste talkshows van Nederland, dit.” Derksen trekt zich niks aan van Genee en gaat verder over Van Dijk: “Ik vind het een gek en ik kan er niet eens om lachen. Droevig, ik vind het zonde van een programma dat zo’n trut dat komt verpesten." Volgens Derksen weet Mens amper wat er gebeurt: ‘Die Harry zit er alleen maar bij te brabbelen, weet hij veel.’”Die Harry zit er alleen maar bij te brabbelen, weet hij veel.”

Later geeft Derksen toe: “We hebben haar één keer hier gehad." In 2021 was Van Dijk te gast bij VI Meestervoorspellers, de nieuwjaarsspecial van het toenmalige Veronica Inside. Van Dijk voorspelde onder andere over de toekomst van het programma en de kijkcijfers die de uitzending zou halen.

➡️ Meer Vandaag Inside nieuws

👉 Nicky van der Gijp: 'Wat René toen aan tafel deed, zou ik niet doen' 🔗

👉 Derksen trekt meteen fel van leer tegen bargast Vandaag Inside: 'Totale misrekening' 🔗

👉 Twee Vandaag Inside-gasten sneren in slotseconden hard naar elkaar 🔗

👉 Vandaag Inside-tafelgast wordt aangevallen: 'Hij is een probleem' 🔗

👉 Bizar moment Vandaag Inside: Van der Gijp staat plots op uit zijn stoel 🔗