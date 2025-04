Van der Gijp en Kieft eisen actie na onbegrijpelijke actie van Farioli

René van der Gijp en Wim Kieft kunnen er met hun hoofd niet bij dat een voetbaltrainer als spreker op de Nacht van de Filosofie aanwezig was, zo geven ze aan in de podcast KieftJansenEgmondGijp. Kieft is van mening dat de selectie van Ajax trainer Francesco Farioli hierop moet aanspreken.

Afgelopen vrijdag vond in Amsterdam de Nacht van de Filosofie plaats. Farioli was hierbij aanwezig als hoofdgast. Voordat hij actief was in de voetballerij, volgde de huidige trainer van Ajax een studie filosofie aan de Universiteit van Florence. Zijn scriptie voor die opleiding schreef de Italiaan over de esthetiek van voetbal. Dat Farioli werd uitgenodigd voor het evenement, komt dus niet volledig uit de lucht vallen.

In KieftJansenEgmondGijp krijgen Wim Kieft en Van der Gijp van Martijn Krabbendam de vraag of ze ooit een trainer hebben gehad die op de Nacht van de Filosofie heeft gestaan. “Nee, nee, nee”, is Van der Gijp direct heel stellig.

“Het is ook wel een beetje gek toch? Dat je daar gaat staan tussen allerlei filosofen”, vraagt Krabbendam zich hardop af. Kieft denkt dat de selectie van Ajax actie had moeten ondernemen. “Je zou hem er toch ook wel op aanspreken?”, voegt de oud-spits eraan toe.

