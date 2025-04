'Klaassen kan Ajax voor de derde keer verlaten: opvallende club meldt zich in Amsterdam'

zou Ajax deze zomer voor de derde keer in zijn loopbaan kunnen verlaten. De 32-jarige middenvelder heeft zijn aflopende contract nog altijd niet verlengd, volgens Turkse media heeft Trabzonspor zich inmiddels gemeld in Amsterdam.

In de zomer van 2017 vertrok de bij Ajax opgeleide Klaassen voor 27 miljoen euro naar Everton. In de Premier League slaagde hij er echter niet in te overuigen, na één jaar stapte hij voor exact de helft van dat bedrag over naar de Bundesliga. Bij Werder Bremen was Klaassen wél een belangrijke pion, waarna Ajax in 2020 toesloeg en de middenvelder voor ruim elf miljoen euro terughaalde naar Amsterdam.

Drie jaar later belandde Klaassen echter op een zijspoor onder toenmalig Ajax-trainer Maurice Steijn, waarna club en speler besloten in goed overleg uit elkaar te gaan. De middenvelder vertrok transfervrij naar Internazionale, maar kreeg in Italië nauwelijks speeltijd. Na een jaar mocht hij wéér transfervrij op zoek naar een nieuwe werkgever, in de tussentijd meldde Klaassen zich in Amsterdam om zijn conditie op peil te houden. De nieuwe trainer Francesco Farioli raakte echter dusdanig onder de indruk, dat Klaassen een contract voor de rest van het seizoen ondertekende.

Eind maart bracht Voetbal International naar buiten dat het jaarcontract van Klaassen verlengd zou gaan worden, zodra kwalificatie voor de Champions League een feit is. Dat is bijna het geval: Ajax heeft nog een punt nodig om definitief bij de eerste twee ploegen in de Eredivisie te eindigen. Klaassens zaakwaarnemer Bas Schothorst liet zich recent nog positief uit over de contractverlenging van zijn cliënt in het ESPN-programma Tekengeld. "Ik denk dat de meeste mensen hem bij Ajax willen zien, hijzelf ook. Dat straalt hij wel uit inderdaad", sprak de belangenbehartiger onder meer. Of Trabzonspor dat heeft meegekregen is niet duidelijk, maar de huidige nummer zeven van de Turkse Süper Lig zou Klaassen volgens transferjournalist Yagiz Sabuncuoglu van Sports Digitale dolgraag aan de selectie toevoegen.

ÖZEL | Trabzonspor, Ajax ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Davy Klaassen'nin şartlarını sordu. — Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) April 28, 2025

