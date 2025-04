Zaakwaarnemer Klaassen laat zich uit over contractverlenging bij Ajax

Zaakwaarnemer Bas Schothorst gaat in het ESPN-programma Tekengeld in op de mogelijke contractverlenging van zijn cliënt bij Ajax. De 32-jarige middenvelder tekende in september vorig jaar een eenjarig contract bij de koploper van de Eredivisie, afgaande op de uitspraken van Schothorst lijkt de kans groot dat Klaassen binnenkort zijn handtekening gaat zetten onder een nieuwe verbintenis.

Klaassen verliet Ajax in de woelige zomer van 2023 voor de tweede keer in zijn loopbaan om opnieuw een buitenlands avontuur aan te gaan. Na een teleurstellend seizoen bij Internazionale, waarin de middenvelder nauwelijks aan spelen toekwam, ging Klaassen transfervrij op zoek naar een nieuwe uitdaging. In de tussentijd hield hij zijn conditie op peil bij Ajax, waar de nieuwe trainer Francesco Farioli dusdanig van hem onder de indruk raakte dat het al snel tot een hernieuwde samenwerking kwam.

Klaassen groeide daarna al snel uit tot een belangrijke pion en was dit seizoen in 31 wedstrijden acht keer trefzeker voor de Amsterdammers. Eind maart onthulde Voetbal International dat de middenvelder zou gaan bijtekenen zodra kwalificatie voor de Champions League een feit zou zijn. Wordt komende zondag gewonnen van Sparta Rotterdam, dan is de club definitief zeker van een plek bij de eerste twee en keert Ajax na een absentie van twee jaar terug in het miljardenbal.

'Hij is een Ajax-man in hart en nieren'

"Ik kan daar niet te veel over zeggen, maar ik denk dat de meeste mensen hem bij Ajax willen zien, hijzelf ook. Dat straalt hij wel uit inderdaad", zegt Klaassens zaakwaarnemer Schothorst. "Hij is echt een Ajax-man in hart en nieren. Het is natuurlijk fantastisch om zo iemand bij de club te hebben en hij heeft het natuurlijk fantastisch gedaan dit jaar." Als voorbeeld noemt de belangenbehartiger onder meer de beide confrontaties met de regerend landskampioen: "Ik denk dat hij Ajax wel een paar keer over het dode punt heeft getrokken, waaronder twee keer tegen PSV." Zowel in Amsterdam (3-2) als in Eindhoven (0-2) was Ajax dit seizoen te sterk voor PSV, in beide duels tekende Klaassen - wiens bijnaam niet voor niets Mister 1-0 luidt - voor de eerste treffer van de Amsterdammers. Schothorst stipt daarnaast het belang van routinier Klaassen 'in de kleedkamer' aan: "Daarbij is het ook een belangrijk aspect hoe hij in de groep is, als persoonlijkheid. Ik denk dat dat ook heel erg heeft bijgedragen, hij is een hele waardevolle speler", aldus de zaakwaarnemer.

