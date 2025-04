Davy Klaassen: 'Niet veel mensen hadden het verwacht, maar...'

is helemaal klaar voor de laatste vier speelronden van de Eredivisie, waarin hij met Ajax de 37ste landstitel hoopt veilig te stellen. De 32-jarige middenvelder laat zich door de 4-0 nederlaag bij FC Utrecht van afgelopen weekend niet van de wijs brengen, Klaassen richt het vizier op het thuisduel met Sparta Rotterdam van komende zondag waarin Ajax aan misschien wel de belangrijkste doelstelling van het seizoen kan voldoen.

Ajax was tot afgelopen zondag veertien Eredivisiewedstrijden ongeslagen, maar ging in Stadion Galgenwaard met forse cijfers ten onder. In gesprek met het clubkanaal van de Amsterdammers is Klaassen duidelijk over de nederlaag: "Verliezen met 4-0, dat hoort niet." De uitslag doet echter geen recht aan de verhoudingen op het veld, meent de middenvelder: "Er is een verschil tussen 4-0 verliezen en niks te vertellen hebben en ons duel in Utrecht. Dat maakt het misschien wel zuurder omdat je goed begint en moet scoren. Die wedstrijden zitten er wel eens tussen. Het is teleurstellend, maar we moeten ons niet de wijs laten brengen", aldus Klaassen.

Aanstaande zondag krijgt Ajax in de eigen Johan Cruijff ArenA de kans om zich te revancheren voor de zeperd in Utrecht, als het Sparta van voormalig Ajax-trainer Maurice Steijn op bezoek komt. De Rotterdammers pakten uit de voorbije vier Eredivisiewedstrijden de volle buit en hebben de degradatieplaatsen daardoor achter zich gelaten. "Sparta zit er goed in en het wordt geen 'makkie'", beseft Klaassen zich terdege. Een overwinning voor Ajax zou betekenen dat de club definitief verzekerd is van een plaats bij de eerste twee - en daarmee een rechtstreeks ticket voor de competitiefase van de Champions League. "Voor een club als Ajax is dat heel belangrijk want dat is het hoogste podium", aldus Klaassen.

"We gaan door hoe we het hele seizoen al bezig zijn: wedstrijd voor wedstrijd. Daardoor staan we in deze positie en dat is de beste manier om er te blijven", vervolgt de middenvelder, die in september precies met dit doel voor ogen terugkeerde in Amsterdam na een teleurstellend verlopen avontuur bij Internazionale. "Niet veel mensen hadden het verwacht, maar dit is uiteindelijk wel waarvoor ik ben teruggekomen", besluit Klaassen.

