Davy Klaassen schuldbewust: ‘Aan de reacties van mijn teamgenoten te zien…’

Ajax speelde zondagmiddag een uitstekend eerste half uur tegen FC Utrecht, maar stapte uiteindelijk wel met een 4-0 nederlaag van het veld. concludeert na afloop ‘dat voetballen een sport van momenten kan zijn’. Ook blikt de middenvelder terug op een kans die hij zelf miste in de eerste helft.

Ajax begon goed aan de wedstrijd in Stadion Galgenwaard en legde na twee minuten voetballen een prachtige aanval op de mat. De Amsterdammers combineerden fraai door de as van het veld, waarna Klaasen binnen de zestien kansrijk in balbezit kwam. De middenvelder koos ervoor de bal opzij te leggen richting Brian Brobbey, in plaats van zelf het doel van FC Utrecht onder vuur te nemen. Ajax trof uiteindelijk in diezelfde aanval de paal via Jorrel Hato en de lat via Brobbey.

Klaassen erkent na afloop dat hij beter voor eigen succes had kunnen gaan. “Ik heb het moment zelf nog niet teruggezien, maar aan de reacties van mijn teamgenoten te zien had ik de bal beter kunnen aannemen en schieten…”, zegt de middenvelder schuldbewust voor de camera van ESPN. “Ze vroegen: waarom schiet je niet zelf? Maar ik had het gevoel dat die gozer (FC Utrecht-verdediger Nick Viergever, red.) naar mij toe kwam, dus ik legde de bal af op Brian. Dat ging net niet goed.”

Klaassen relativeert de oorwassing van Ajax in Utrecht. “Vandaag heeft denk ik wel laten zien dat voetbal een sport van momenten kan zijn. Ik denk dat wij zeker het eerste halfuur heel goed spelen. We hadden heel veel controle en een paar kansen. Die gaan er niet in, aan de andere kant wel”, stelt de routinier. FC Utrecht opende de score na een halfuur via Sébastien Haller en liep na rust uiteindelijk ver weg bij Ajax via goals van Miguel Rodríguez (twee) en Paxten Aaronson.

“Het klopt dat een wedstrijd geen halfuur duurt, maar ik denk dat wij de controle hadden in de wedstrijd. Ook na het halfuur. Natuurlijk kwamen zij er iets meer uit, maar ik had niet het gevoel dat zij ons naar achteren drukten”, vervolgt Klaassen.

Klaassen benadrukt dat de paniek niet zal toeslaan bij Ajax. De Amsterdammers hebben na 30 duels 73 punten, titelrivaal PSV volgt met 64 punten uit 29 wedstrijden. “Het is natuurlijk een teleurstelling als je een wedstrijd verliest. En zeker als dat met 4-0 gebeurt. Maar ik had er meer moeite mee gehad als we helemaal waren afgetroefd en weggespeeld”, aldus Klaassen.

