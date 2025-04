Competitievervalsing bij Sparta - Ajax? 'Klaassen kan Hlynnson aan de oren trekken'

De wedstrijd tussen Ajax en Sparta Rotterdam van zondag is voor een paar Spartanen extra bijzonder. Trainer Maurice Steijn keert terug in het stadion waar hij vorig seizoen kortstondig werkzaam was en ruimt waarschijnlijk een basisplaats in voor , die sinds 31 januari wordt gehuurd van Ajax. In de podcast Kick-Off wordt dinsdag een discussie gevoerd over het inzetten van huurlingen tegen hun eigenlijke werkgevers.

In Engeland mogen spelers niet uitkomen tegen de club die ze verhuurt. In Nederland gebeurt dat wel en dat heeft weleens memorabele momenten opgeleverd. Zo scoorde Jan Vertonghen namens RKC Waalwijk ooit tegen zijn werkgever Ajax, met een 2-2 gelijkspel tot gevolg. Het is een trauma in Amsterdam: Ajax kwam aan het einde van de rit, in het seizoen 2006/07, één doelpunt tekort om kampioen te worden. Ook nu heeft Ajax de landstitel nog niet definitief veiliggesteld en dus wordt ingezoomd op de rol die Hlynsson zondag zou kunnen spelen.

Artikel gaat verder onder video

Clubwatcher Mike Verweij stipt aan dat de 21-jarige IJslander na dit seizoen ook weer moet terugkeren in Amsterdam. “Volgens mij roepen we elk jaar wel een keer in de podcast dat het eigenlijk het beste zou zijn als we het Engelse model krijgen: verhuurde spelers mogen niet tegen hun werkgever spelen. Ik heb gezien hoe het Jan Vertonghen heeft geschaad, toen hij scoorde tegen Ajax.” Collega Valentijn Driessen heeft een andere visie. “Mike, daar worden het allemaal grote jongens van. Je moet ze niet zo pamperen. Kijk naar de carrière die Vertonghen heeft gehad. Uiteindelijk neemt hij afscheid als recordinternational van België. De groten komen eroverheen.”

LEES OOK: Onthulling over persoonlijk leven Goes (20): 'Uit betrouwbare bron...'

Desgevraagd geeft Driessen toe dat hij niet van tevoren weet of Hlynsson ‘eroverheen’ zou komen als hij Ajax dwarszit in de titelstrijd. “Als hij een grote jongen wordt, dan komt hij eroverheen. En als je er niet overheen komt, dan ben je geen grote jongen.”

Verweij reageert: “Dan speelt hij volgend jaar niet bij Ajax.”

© De Telegraaf

Driessen: “Als hij scoort? Dat is toch goed, als hij zou scoren?

Verweij: “Als hij Ajax even het kampioenschap ontneemt?”

Driessen: “Daar is Ajax toch zelf verantwoordelijk voor en niet die jongen. Het is een van de vier wedstrijden die ze nog moeten spelen.”

Verweij: “Die jongen wordt in een enorm lastig parket gebracht.”

Driessen: “Nee, natuurlijk niet. Jij brengt hem in een lastig parket. Die jongen moet gewoon vrijuit spelen. Wat jij zegt – dat ze niet meer terug kunnen komen als ze scoren tegen hun club – gaat helemaal nergens over. Natuurlijk kunnen ze terugkomen bij hun oude club!”

Verweij roept in herinnering hoe supporters van Ajax reageerden op Vertonghen na diens terugkeer. “Nou en, je hebt toch maling aan die supporters?”, antwoordt Driessen. “Daar is Jan Vertonghen een heel grote jongen van geworden.”

Verweij: “Ja, en misschien wordt Hlynsson ooit recordinternational van IJsland. Maar ik denk dat je dat als bond moet willen voorkomen.”

Presentator Pim Sedee vraagt of dat niet neerkomt op indirecte competitievervalsing. Verweij antwoordt: “Het is competitievervalsing als Davy Klaassen Hlynsson zondag even bij z’n oren pakt en zegt: vriend, nog één dingetje…”

Driessen: “Dit is helemaal een raar voorbeeld. Dan moet Hlynsson toch gewoon denken: wat denk jij nou man, rooie, opsodemieteren. Als Ajax bang zou zijn dat het ze de titel kan kosten, dan moeten ze hem niet verhuren.”

