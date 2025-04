Van Basten vindt Weghorst niet onderdoen voor absolute wereldster: ‘Nu praat je onzin’

Marco van Basten geeft maandagavond in het televisieprogramma Rondo van Ziggo Sport ontzettend hoog op over . De analist en oud-topspits vergelijkt de aanvaller van Ajax zelfs met een grootheid uit het verleden: Klaas-Jan Huntelaar.

Weghorst was afgelopen weekend belangrijk voor Ajax in de thuiswedstrijd tegen Sparta Rotterdam (1-1). De Oranje-international kon als invaller niet voorkomen dat Ajax punten liet liggen, maar was in de minuten die hem gegund waren wel voortdurend een plaag voor de verdediging van de bezoekers en stond met goed doorzetten aan de basis van de gelijkmaker in extremis van Youri Regeer.

“Weghorst is een spits die doet wat hij moet doen bij Ajax. Hij is in staat om doelpunten te maken en andere spelers te laten scoren”, leidt Van Basten zijn verhaal maandag in. “Als je een goed team hebt, is hij een prima spits voor dit Ajax. Het team is niet goed genoeg om hem te voeden, maar hij haalt een hoog rendement.” Weghorst staat dit seizoen op 8 doelpunten en 2 assists in 21 wedstrijden in de Eredivisie voor Ajax.

Van Basten krijgt dan heel even bijval van collega-analist Rafael van der Vaart, die stelt dat Wegohrst tegen Sparta ‘de spits-dingen deed’. “Hij had de juiste looplijnen, dook bij voorzetten op bij de eerste paal…”, somt Van der Vaart op.

“Hij doet niet onder voor Klaas-Jan Huntelaar, of zo”, zegt Van Basten dan. De oud-bondscoach krijgt er meteen van langs van Van der Vaart: “Nu vind ik dat je onzin praat.”

Van Basten: “Nee, dat vind ik echt zo. Hij doet in de zestien precies wat hij moet doen. Als je hem in een normaal elftal zet, maakt hij ook 29 doelpunten in een seizoen in de Eredivisie.”

Van der Vaart is het niet eens met Van Basten. De oud-middenvelder benoemt dat Huntelaar ‘echt buitencategorie was’. “Ik heb nog nooit iemand zo zien afwerken. Dat is wel even andere koek. Weghorst is niet met Klaas-Jan Huntelaar te vergelijken.” Van Basten geeft aan dat hij ‘dat wel aandurft’.

Huntelaar speelde gedurende zijn carrière 257 officiële wedstrijden voor Ajax. Daarin maakte hij 158 doelpunten en noteerde hij 43 assists. Voor het Nederlands elftal scoorde hij 42 keer in 76 interlands.

