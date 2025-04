Interview van Ajax-keeper Matheus kwam ontzettend amateuristisch tot stand

Jeroen Elshoff heeft maandag een inkijkje gegeven in het interview dat hij zondag na Ajax – Sparta Rotterdam (1-1) maakte met . De verslaggever van de NOS onthult dat hij geen woord begreep van de antwoorden die de Braziliaanse doelman van Ajax gaf.

Dat Ajax zondag niet verder dan een remise kwam, kon Matheus zich aanrekenen. De keeper ging in de 94ste minuut van de wedstrijd de mist in, door een terugspeelbal van Steven Berghuis in zijn handen op te pakken. Er volgde binnen het strafschopgebied een indirecte vrije trap voor Sparta, die uiteindelijk werd benut Mohamed Nassoh: 0-1. De bal van Nassoh was niet eens in de hoek geplaatst, maar toch moest Matheus een antwoord schuldig blijven.

Matheus verscheen na afloop voor de camera van de NOS. Hij sprak met Elshoff gaf aan dat hij in de veronderstelling was dat de terugspeelpass van Berghuis onderweg nog werd aangeraakt door Sparta-speler Nassoh. De bal leek echter door de benen van Nassoh te gaan. “De bal wordt aangeraakt door een tegenstander, toch? En ik pak de bal in mijn handen. Als hij de bal niet raakt, was er geen reden om hem op te pakken. De scheidsrechter (Rob Dieperink, red.) heeft misschien de aanraking niet gezien, maar ik wel. Want ik stond er beter voor. Daarom pakte ik de bal. Het was niet dat ik ze wilde helpen. De manier waarop we nu punten verliezen is verdrietig, maar we moeten ons weer oprichten en doorgaan”, werd de keeper geciteerd door de NOS.

Elshoff geeft een dag later in de NOS Voetbalpodcast een inkijkje in hoe het interview met Matheus tot stand kwam. Wat blijkt: de verslaggever had geen idee wat de Braziliaanse doelman van Ajax zei, omdat hij de Portugese taal zelf niet machtig is. “Toen ik mijn interview terugzag en hem hoorde zeggen dat hij er echt van overtuigd was dat Nassau die bal had aangeraakt, begreep ik een beetje waarom hij zo boos was”, leidt Elshoff zijn verhaal in.

“We zien in het stadion allemaal dat hij ontzettend emotioneel en boos is op het moment dat hij die indirecte vrije trap tegen kreeg. Niemand begreep eigenlijk waarom hij dat deed. Ik dacht: er is er maar één die dat kan uitleggen en dat is Matheus zelf”, vervolgt de verslaggever. “Maar ik spreek zelf geen Portugees. Ik kan mezelf een heel klein beetje verstaanbaar maken, maar ik versta het zelf helemaal niet.”

Elshoff maakte vervolgens gebruik van een online vertaalmachine. “Ik heb er toch voor gekozen om met Google Translate wat Portugese vragen te stellen over waarom hij die ballen die bal oppakte”, gaat de journalist verder. “Hij gaf antwoord, maar ik had geen idee wat hij zei, want ik versta gewoon geen Portugees. Ik heb het ook ’s avonds thuis pas in de ondertiteling gezien dat hij volhield dat Nassau die bal had aangeraakt. Het klinkt een beetje amateuristisch, maar het is echt de manier waarop het gedaan moest worden.”

