Stentler komt met spijkerharde kritiek: ‘Farioli kan dit niet meer verkopen’

Leonne Stentler vindt dat Francesco Farioli het niet langer kan ‘verkopen’ om bij Ajax op de bank te zetten ten faveure van . Dat zegt de oud-voetbalster en analist zondagavond in Studio Sport Eredivisie, naar aanleiding van het thuisduel van Ajax van zondag tegen Sparta Rotterdam (1-1).

Ajax kwam zondag in eigen huis niet verder dan een remise tegen Sparta. De koploper heeft daardoor nog maar vier verliespunten minder dan achtervolger PSV, dat op de ranglijst zeven punten minder heeft maar nog wel een wedstrijd te goed heeft.

Brobbey kreeg tegen Sparta opnieuw het vertrouwen van Farioli in de punt van de aanval, maar wist het vertrouwen opnieuw niet terug te betalen. De jeugdexponent van Ajax kwam amper in het spel voor - hij voltooide slechts zeven passes in totaal - en wist opnieuw niet tot scoren te komen. In de 55ste minuut van de wedstrijd werd Brobbey gewisseld voor Weghorst en die wist wél impact te maken, door in de laatste minuut van de wedstrijd met goed doorzetten aan de basis te staan van de gelijkmaker van Youri Regeer.

“Wat me vooral opvalt en verbaast is dat Farioli blijft vasthouden aan Brobbey in de basis. Het verschil met Weghorst is zó groot”, luidt de eerste reactie van Stentler. “Je kunt misschien zeggen: Brobbey moet vanwege een mogelijke transfer zijn marktwaarde hoog houden en veel spelen. Maar het is wat mij betreft niet meer te verkopen om met hem te starten als je kampioen wil worden en Weghorst de finisher te laten zijn.”

“De spelers in het veld lijken ook meer geloof erin te hebben als Weghorst binnen de lijnen staat”, vervolgt Stentler. “Natuurlijk moet je rekening houden met de fase waarin iemand meespeelt. Maar los van wat je met het blote oog allemaal ziet, zie je het ook terug in de statistieken. Weghorst had twee keer zoveel balcontacten. Weghorst won al zijn kopduels, Brobbey maar de helft van zijn kopduels. En dat in minder tijd op het veld, hè.”

Ben jij het eens met Leonne Stentler? Laden... 90.2% Ja 3.3% Nee 6.6% Deels 61 stemmen

