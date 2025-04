Ajax-fans werken Francesco Farioli op de zenuwen

Francesco Farioli heeft het tijdens thuiswedstrijden van Ajax moeilijk met de sfeer in de Johan Cruijff ArenA. Die conclusie wordt maandag getrokken in de NOS Voetbalpodcast, op basis van de uitspraken die de Italiaanse trainer vorige week deed tijdens de Nacht van de Filosofie.

Farioli, naast coach van Ajax ook afgestudeerd filosoof, was afgelopen vrijdag te gast bij de Nacht van de Filosofie in de openbare bibliotheek van Amsterdam. “Daar zei hij toch interessantere dingen dan in de interviews die heeft geeft. Het ging er meer de diepte in”, zegt voetbalcommentator Philip Kooke in de NOS Voetbalpodcast.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Interview van Ajax-keeper Matheus kwam ontzettend amateuristisch tot stand

“Hij zei bijvoorbeeld hoe moeilijk het werken is in de Arena”, vervolgt Kooke, die Farioli vervolgens citeert: “We werken in de kerk van het positiespel. Je voelt het rumoer in de ArenA als we even geen drukzetten, als we naar achteren lopen om onze posities te bepalen.”

“Hij noemt Ajax geen club maar een religie”, aldus Kooke. De commentator vervolgt: “Ja, daar is hij in terecht gekomen. Hij wil zijn filosofie uitsmeren over Ajax in een voor hem af en toe vijandige omgeving. Niet wat betreft mensen, maar wel wat betreft ideeën.”

Ajax liet zondag op eigen veld dure punten liggen tegen Sparta Rotterdam (1-1). Het betekende voor de Amsterdammers een nieuwe knauw in de titelrace, na de 4-0 nederlaag van vorige week tegen FC Utrecht. De koploper heeft nog maar vier verliespunten minder dan achtervolger PSV, dat op de ranglijst zeven punten minder heeft maar nog wel een wedstrijd te goed heeft.

➡️ Meer Ajax nieuws

👉 Van Basten schokt Rondo met uitspraak over Ajax 🔗

👉 Van der Gijp schrikt van Ajax-speler in Utrecht: 'Jeminee!' 🔗

👉 Van Hanegem pleit voor keiharde ingreep bij Ajax: 'Op dit moment gewoon beter' 🔗

👉 'Ajacied' juicht in gezicht van Wouter Goes, Ajax-fans smullen 🔗

👉 Dit is Jade Anna, de vriendin van voetballer Kenneth Taylor 🔗