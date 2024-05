Jack van Gelder wijst naar tafelgast Oranjezomer: 'De grootste azijnzeiker van Nederland'

Jack van Gelder wijst maandagavond in De Oranjezomer naar tafelgast Valentijn Driessen, en noemt de chef voetbal van De Telegraaf 'de grootste azijnzeiker van Nederland'. Toch is Van Gelder persoonlijk wel gecharmeerd van de manier waarop de journalist zich in zijn columns uitspreekt over alles wat los en vast zit in de voetbalwereld.

Presentator Hélène Hendriks brengt het gesprek op de - vaak zeer kritische - wijze waarop trainers en voetballers door de media benaderd worden. "Ik vind dat hij heel positief is. Ik ken hem niet zo goed, maar ik vind dat hij wel aardig positief is vanavond. Kritisch mag je wel zijn, als het slecht is is het slecht en als het goed is het goed. Maar: soms heb je er natuurlijk wel van die zuigers bij zitten", zegt tafelgast Estevana Polman over Driessen, die naast haar zit. De journalist wijst vervolgens naar de overkant van de tafel, richting Van Gelder: "Dan moet je die kant op kijken."

"Je weet toch wel wie er naast je zit?", vraagt Van Gelder vervolgens aan de handbalster en tv-presentator. "Hij is de grootste azijnzeiker van Nederland!" Driessen komt direct met een weerwoord: "Die zit bij haar op de bank", verwijzend naar Polmans partner, Rafael van der Vaart. "Ik mag zijn stijl wel", vervolgt Van Gelder over Driessen, "maar hij wil áltijd zeuren en zeiken. Dat zit nou eenmaal in hem."

Bekijk hieronder het hele fragment uit De Oranjezomer

