Boulevard: Hélène Hendriks doet voor het eerst boekje open over haar 22 jaar oudere geliefde

Hélène Hendriks heeft voor het eerst een boekje opengedaan over haar relatie met de 65-jarige Frans Vinju, die de sportpresentatrice kent uit de hockeywereld. Lang was er niets over Hendriks haar leven buiten de tv-optredens bekend, maar nu doet de 43-jarige presentatrice zelf een boekje open.

Het juicekanaal RealityFBI kwam er eind februari achter dat Hendriks een relatie zou hebben met Vinju. In gesprek met Weekend heeft Hendriks haar relatie bevestigd en heeft ze voor het eerst een boekje opengedaan over haar liefdesleven: “Ik heb nooit bewust geheimzinnig gedaan over mijn liefdesleven”, legt de succesvolle presentatrice allereerst uit. Vinju kwam volgens haar liever niet in de schijnwerpers: “Dan moet je dat respecteren."

“Vandaar dat ik er nooit iets over zeg en er nooit iets over plaats op Instagram”, vervolgt de journaliste, die komende zomer de overstap van SBS naar Ziggo Sport maakt: “Het geeft ook niet dat het nu bekend is, daar doe ik niet moeilijk over, want het was geen groot geheim. Echt niet”, benadrukt de Brabantse presentatrice.

Het leeftijdsverschil tussen Hendriks en Vinju is met 22 jaar aanzienlijk, waardoor Weekend aan de in Breda geboren verslaggeefster vraagt of dat een reden is geweest om de relatie niet wereldkundig te maken: “Nee, want dan was ik al lang van hem af gegaan, toch?”, reageert Hendriks.

Op onderstaande afbeelding is Vinju te zien als spreker van het Volvo Invitational Tournament in Breda in 2015.

