Van Dongen grijpt in wanneer Perez gevoelig onderwerp aansnijdt: ‘We gaan het niet behandelen’

Kenneth Perez heeft zich zondag tijdens Almere City - NEC (1-4) enorm geërgerd aan Alex Pastoor. De hoofdtrainer van Almere City stond in de eerste helft aan de basis van een opstootje tussen beide teams.

In de 23ste minuut van de wedstrijd ontstond er in de buurt van dug-out van Almere City een opstootje. Calvin Verdonk kwam aan de zijlijn in duel met Hamdi Akujobi, waarna de verdediger van NEC de bal hard over de zijlijn schoot. Het leder ging richting de dug-out van Almere City, waarna Verdonk meteen zijn hand opstak om zich te verontschuldigen.

Artikel gaat verder onder video

De linksback van NEC liep uit zichzelf naar de dug-out toe om te kijken of niemand gewond was geraakt. Vervolgens ging Pastoor verhaal halen bij Verdonk, die door de coach van Almere City werd vastgepakt en geduwd. Dat zorgde ervoor dat de vlam in de pan kwam en er een opstootje ontstond waarbij veel spelers van beide teams betrokken waren.

Het moment wordt zondagavond in het televisieprogramma Dit was het Weekend van ESPN kort benoemd door Perez. “Een heel raar moment. Alex Pastoor heeft mij mateloos geïrriteerd vandaag!”, briest de Deense analist, waarna hij wordt afgekapt door presentator Milan van Dongen: “Maar goed…”

Perez’ collega-analist Marciano Vink vraagt zich of het moment niet behandeld gaat worden. “Nee, dat gaan we niet behandelen”, repliceert Van Dongen, die het onderwerp afsluit door aan te geven dat Pastoor ‘het voor de rest heel goed heeft gedaan’. Almere City debuteerde dit seizoen in de Eredivisie en eindde met 34 punten in 34 duels verdienstelijk dertiende.

© ESPN

© ESPN