Succesvolle Eredivisie-trainer stevent af op vertrek, vervanger loopt rond in Eerste Divisie

Almere City houdt serieus rekening met een vertrek van Alex Pastoor aan het einde van dit seizoen. De Telegraaf weet te melden dat de succesvolle oefenmeester voorlopig weigert om zijn contract in Flevoland te verlengen. Almere City kijkt, met toestemming van Pastoor, alvast naar een mogelijke opvolger.

Het contract van Pastoor in het Yanmar Stadion loopt na afloop van dit seizoen af, maar de kans is groot dat het dienstverband van de coach aan het einde van dit seizoen eindigt bij de Almeerders. Pastoor, die met Almere City promoveerde naar de Eredivisie en nu met de rood-witten op een keurige twaalfde plek staat, ambieert een stap hogerop. Het is voor de trainer de reden dat hij momenteel zijn contract bij de Flevolanders niet wil verlengen.

Voor Almere City houdt dit in dat de club, met toestemming van Pastoor, inmiddels al kijkt naar andere kandidaten om voor de groep te staan. Een van die kandidaten is Rick Kruys, zo weet De Telegraaf in ieder geval. Kruys verlaat aan het einde van het seizoen VVV-Venlo, de club waarmee hij ondanks beperkte financiële middelen nog meedoet om de play-offs. Vorig seizoen verloor Kruys met de Venlonaren van Almere City in de halve finale van de play-offs om promotie naar de Eredivisie.

Almere City is niet de enige club die de coach van VVV-Venlo op het verlanglijstje heeft staan, want ook SC Heerenveen en NAC Breda worden genoemd.

