KNVB wijst veelbesproken scheidsrechter aan voor kampioenswedstrijd PSV

De KNVB heeft Dennis Higler aangesteld als scheidsrechter voor de kampioenswedstrijd van PSV. De Eindhovenaren hebben komende zondag in de thuiswedstrijd tegen Sparta Rotterdam aan een punt genoeg om zich voor het eerst sinds 2018 te kronen tot kampioen van Nederland. De aanstelling van Higler is opvallend te noemen. De leidsman was eerder dit jaar na zijn optreden in de bekerwedstrijd tussen Feyenoord en PSV nog het mikpunt van kritiek bij de Eindhovense aanhang.

Het bekertreffen op 24 januari was de derde ontmoeting tussen Feyenoord en PSV dit seizoen. De Eindhovenaren wonnen eerder al de Johan Cruijff Schaal ten koste van de concurrent uit Rotterdam en deelden begin december een enorme klap uit in de titelstrijd door de wedstrijd in De Kuip met 1-2 te winnen. Daardoor werd het verschil tussen beide ploegen niet vier, maar tien punten in het voordeel van de formatie van coach Peter Bosz.

Artikel gaat verder onder video

Feyenoord was er dus alles aan gelegen om zich ten koste van PSV te plaatsen voor de kwartfinales van het bekertoernooi. PSV had zich niet lang daarvoor overtuigend ten koste van FC Twente verzekerd van een ticket voor de laatste zestien en werkte dus, versterkt door de goede resultaten in de Eredivisie, met veel vertrouwen toe naar de ontmoeting in De Kuip. Die resulteerde echter in een 1-0 overwinning voor Feyenoord. Een doelpunt van Quinten Timber in de eerste helft maakte het verschil.

Na afloop ging het echter vooral over het optreden van Higler en zijn assistenten. De ingevallen Noa Lang dribbelde in de tweede helft langs Mats Wieffer en werd vervolgens door de Feyenoorder tegen de grasmat gewerkt. Wieffer speelde niet de bal en leek PSV en Lang daarmee een grote kans te ontnemen, maar zowel Higler als videoscheidsrechter Clay Ruperti zagen er geen overtreding in. PSV voelde zich bestolen. Niet alleen omdat het een strafschop en mogelijke gelijkmaker door de neus geboord zag worden, maar ook omdat Wieffer in dat geval mogelijk zijn tweede gele en dus een rode kaart had gekregen.

Feyenoord trok de 1-0 voorsprong over de streep en verzekerde zich zodoende van een plekje bij de laatste acht in het bekertoernooi. De Rotterdammers zouden zich dankzij zeges op AZ en FC Groningen plaatsen voor de bekerfinale, waarin NEC met 1-0 werd verslagen. In de competitie kwamen ze echter niet in de buurt van PSV. Het verschil tussen PSV en Feyenoord is met nog drie wedstrijden te gaan negen punten. De Eindhovenaren zijn dankzij de 0-8 overwinning bij sc Heerenveen al officieus kampioen en kunnen zondag, onder leiding van Higler, in de thuiswedstrijd tegen Sparta Rotterdam de landstitel definitief veiligstellen.

