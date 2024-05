'PSV identificeert aanvallende versterking in de Eredivisie, huidige club wil meewerken aan transfer'

PSV ziet in sc Heerenveen-aanvaller een mogelijke versterking van de voorhoede. De 22-jarige Noor zou na anderhalf seizoen in Friesland graag een stap hogerop zetten, terwijl ook zijn huidige werkgever medewerking aan een transfer zou willen verlenen, schrijft de Leeuwarder Courant.

Sahraoui kwam in januari 2023 voor een bedrag van 1,7 miljoen euro over van het Noorse Vålerenga IF en speelde sindsdien 51 wedstrijden voor sc Heerenveen. Daarin was de 1.70 meter lange dribbelaar goed voor negen doelpunten en veertien assists. "PSV volgde de voorbije maanden zijn ontwikkeling op de voet", weet de lokale krant te melden, maar de Eindhovenaren zouden niet de enige gegadigden zijn: "En zo zijn er talloze scouts van andere clubs die hun boekjes volschreven over de aanvaller."

PSV gaat komende zomer sowieso op zoek naar een versterking van de vleugels, aangezien de landskampioen in de winter afscheid nam van Yorbe Vertessen, die naar Union Berlin vertrok, maar in zijn plaats geen vervanger binnenhaalde. Van de drie resterende buitenspelers wordt Noa Lang al het hele seizoen geplaagd door blessures, terwijl zowel Hirving Lozano als Johan Bakayoko gelinkt worden aan een zomers vertrek uit het Philips Stadion.

Mocht de interesse in Sahraoui concretiseren, dan vindt PSV in Heerenveen een bereidwillige club tegenover zich aan de onderhandelingstafel. De huidige nummer tien van de Eredivisie "wil de vleugelaanvaller verkopen om de financiële tekorten te dichten én te herinvesteren in de selectie", leest het. Ook de speler zelf heeft wel oren naar een transer: "Sahraoui aast op een vervolgstap in zijn loopbaan", weet de Leeuwarder Courant.

