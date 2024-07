Van Persie onder indruk van eigen ‘Kanté’: ‘Waren het snel eens dat dit een topper is’

Sc Heerenveen versterkte zich deze zomer met middenvelder , die overkwam van FC Magdeburg. Trainer Robin van Persie is laaiend enthousiast over zijn aanwinst en vergelijkt hem na aandringen zelfs met N’Golo Kanté.

“Op basis van de beelden waren we het allemaal heel snel eens: dit is een topper”, vertelt Van Persie over Condé in gesprek met Omrop Fryslân. “Het zou heel mooi zijn als die snel bij ons kan aansluiten. Het was één van de spelers waarvan we heel snel zeiden: ja.” De reden waarom Heerenveen zo enthousiast is, is volgens de trainer duidelijk. “Als je ziet hoe hij beweegt, hoe hij keuzes maakt aan de bal en hoe hij met lef doordekt. Hij is technisch goed, tactisch sterk en een leiderstype. Dat zijn heel veel plusjes, dus we dachten al snel: als-ie komt, zou dat heel mooi zijn.”

Heerenveen nam deze zomer afscheid van Thom Haye en Anas Tahiri op het middenveld, maar haalt met Condé toch een heel ander type in huis. “Dat vind ik altijd moeilijk”, stelt Van Persie wanneer gevraagd met wie de Duitser wel te vergelijken is. “Als je dan iemand moet noemen, dan is Kanté wel zo’n type speler waar hij me te vergelijken is. Maar ik moet zeggen dat ik niet zo van die vergelijkingen houdt.”

Voor Condé zelf was de overstap naar Heerenveen ook geen moeilijke, aangezien hij nieuwe ploeggenoot Mats Köhlert goed kent. “Het was makkelijk binnenkomen voor mij”, geeft de middenvelder aan. “Mats zijn beste vriend is ook een goede vriend van mij. En we hebben in de jeugd veel met elkaar gespeeld. We kunnen goed met elkaar opschieten.”

