Pascal Jansen haalt smaakmaker uit de Eredivisie weg voor 1,5 miljoen euro

Go Ahead Eagles heeft twee weken voor het tweeluik in de voorronde van de Conference League tegen SK Brann afscheid genomen van Philippe Rommens. De Deventenaren bevestigen op de clubsite dat de middenvelder een contract heeft getekend bij de Hongaarse club Ferencváros, dat volgens Voetbal International anderhalf miljoen euro overmaakt aan Go Ahead.

Rommens, die beschikt over een aflopend contract in Deventer, verscheen donderdag al niet meer op het trainingsveld van de nieuwe trainer Paul Simonis. Door de 26-jarige Belg nu te verkopen houdt Go Ahead Eagles in ieder geval nog een transfersom aan hem over. Rommens maakte medio 2021 transfervrij de overtap naar de club uit Deventer vanuit TOP Oss. In de Adelaarshorst wist hij zich te ontpoppen tot een belangrijke kracht.

Afgelopen seizoen was Rommens in 25 wedstrijden goed voor vijf doelpunten en zes assists. Daarnaast vertolkte hij een belangrijke rol in de play-offs voor Europees voetbal. Go Ahead Eagles wist deze te winnen, waardoor het over twee weken uitkomt in de tweede voorronde van de Conference League tegen het Noorse SK Brann. Dit zal Rommens dus niet meer meemaken.

Wel mag de middenvelder zich opmaken voor het spelen in de Champions League. Ferencváros kroonde zich in het afgelopen seizoen voor de zesde keer op rij tot landskampioen en is daardoor later deze maand actief in de tweede voorronde van het miljardenbal. Het is aan Pascal Jansen, die sinds enkele weken voor de groep staat als trainer van de Hongaarse topclub, om Ferencváros naar de groepsfase te loodsen.

