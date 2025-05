Noa Vahle vol ongeloof na illegale actie van Theo Janssen

Theo Janssen heeft in de voorbeschouwing van het Europa League-duel tussen Athletic Club en Manchester United de regels van de UEFA geschonden. De voormalig middenvelder raakte namelijk de Europa League-trofee aan, tot ongeloof van Noa Vahle. Janssen werd wel aangemoedigd vanuit de studio door Hélène Hendriks en Jan van Halst.

Vanuit de Ziggo Sport-studio werd er tijdens de voorbeschouwing geschakeld naar het San Mamés, waar de halve finale tussen Athletic Club en Manchester United werd gespeeld. Ook de Europa League-beker verscheen in beeld en dat viel Hendriks ook op. "Hé, daar is die beker. Kan je hem even goed laten zien Noa? Kan je hem eens even optillen Theo, misschien? Even goed aan ons laten zien in de camera.”

“Nee, nee, nee, nee, nee, nee”, reageert Vahle. “We zien hem net niet goed genoeg”, valt Hendriks haar in de rede. “Absoluut niet”, reageert de verslaggever vervolgens. “Er staan een paar mensen bij te kijken, dat gaat echt niet lukken", erkent Janssen. "Is Theo bang voor iemand?”, vraagt Jan van Halst. “Theo ben jij bang voor iemand?”, vult Hendriks de analist aan. “Je mag hem niet aanraken. Als je hem niet gewonnen hebt mag je hem niet aanraken", is Janssen duidelijk.

“Theo is absoluut niet bang”, gaat Vahle verder, waarna Van Halst de oud-voetballer middels een ‘kop op man’ nogmaals opjut. Vahle blijft echter strikt. “Theo mag hem absoluut niet aanraken, want dan krijgen wij gedoe met de UEFA.”

Vervolgens wordt op Ziggo Sport een interview ingestart met Manchester United-middenvelder Manuel Ugarte, waarna het beeld weer gaat op zowel de studio in Hilversum als de analyse op het veld in Bilbao. Hendriks probeert Janssen daarbij opnieuw op te jutten om de Europa League-trofee aan te raken. “Ik vind het wel een beetje lafjes Jan. Jij niet?”, vraagt ze aan Van Halst. “Theo, één handje man. Raak die beker eens aan. Jij hebt je nog nooit door beveiliging of politie tegen laten houden”, gaat de analist mee met Hendriks.

Janssen raakt beker tóch aan

Vahle ziet dit totaal niet zitten en zwaait over duidelijk met de vinger van: niet doen, niet doen. Vervolgens probeert ze Janssen ook nog weg te drukken bij de Europa League-beker, maar al grijnzend geeft de voormalig middenvelder toch toe. “Daar heb je wel gelijk in”, aldus Janssen, die vervolgens met twee handen de trofee vastgrijpt. “Ik heb hem even aangeraak”, zegt hij vervolgens vol trots. “Er staat hier een man van de UEFA en die wordt boos”, aldus Vahle, waarna Janssen stelt dat het niet uitmaakt.

Janssen steekt draak met Vahle

Janssen vond het ook nog nodig om Vahle even de gek aan te steken. De verslaggeefster vroeg aan de oud-middenvelder of hij een kampioenschap in zou willen ruilen voor een Europa League-winst. “Nee, want ik vind het een lelijke trofee en je krijgt er zelf niks voor. Het ziet er toch niet uit”, antwoordt Janssen bloedserieus. “Nee joh. Nee echt?”, reageert Vahle vol ongeloof.

Vervolgens biecht de voormalig middenvelder van onder meer Vitesse, FC Twente en Ajax op dat zeker wel te willen. “Tuurlijk wel joh. Uiteindelijk wil je Europese prijzen winnen. Dit is het mooiste wat er is: Europa League, Champions League. Dat zijn de prijzen die je wilt winnen. Een titel is ook heel mooi, maar dit is veel groter”, besluit Janssen.

