Noa Vahle neemt plots het woord en vertelt wat er wordt ingefluisterd over Jack van Gelder

Jack van Gelder wordt tijdens de Oranjezondag op hilarische wijze op de hak genomen door Pieter Cobelens en Noa Vahle. Tijdens een lang betoog van Van Gelder over PSV fluistert Cobelens iets in bij Vahle. Hélène Hendriks vraagt of de boodschap nog even herhaald kan worden.

Tijdens De Oranjezondag is Van Gelder bezig aan een betoog over de ineenstorting bij PSV: “Er is aantal spelers bij PSV, dat ineens international is geworden. Die hebben het EK meegemaakt. Ook bij andere internationale ploegen. Als het op een gegeven moment wat minder wordt, dan is het heel moeilijk om de kar te laten trekken. Er zitten ook weinig echte persoonlijkheden in dit PSV.”

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Hélène Hendriks laat Jack van Gelder schrikken met vraag over PSV - Ajax

Als Van Gelder klaar is, komt Hélène Hendriks terug op wat er tijdens het betoog gebeurde. Er was namelijk gefluister te horen vanaf de barkrukken van Vahle en Cobelens. Bovendien was goed te zien hoe Vahle in de lach schoot. “Pieter, wat zei jij nou net tegen Noa?”, vraagt Hendriks.

Vahle neemt het woord: “Hij zei dat Jack niet echt ademhaalt als hij praat.” Het publiek en de tafelgasten in de studio barsten in lachen uit en Cobelens steekt een duim op naar Van Gelder, die streng kijkt zachtjes mompelt: “Dat klopt.”

Hélène pikt onderonsje tussen Noa Vahle en Pieter Cobelens op: ‘Wat zeg jij nou?!’ 😆😆#deoranjezondag pic.twitter.com/J3r2TCc8bD — Vandaag Inside (@vandaaginside) March 31, 2025

