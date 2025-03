Noa Vahle antwoordt Hélène Hendriks: gaat ze Miljoenenjacht overnemen?

Noa Vahle is niet van plan om de sport spoedig de rug toe te keren. De journalist ziet het niet zitten om het populaire Miljoenenjacht over te nemen van haar moeder Linda de Mol, vertelt ze aan Hélène Hendriks bij De Oranjezondag.

Zondagavond zagen 1,28 miljoen kijkers hoe finaliste Elvie uit het Limburgse Sint Geertruid een bedrag van 135.000 euro won bij Miljoenenjacht. Dat had veel meer kunnen zijn, want in de door haar gekozen koffer zat een bedrag van 2 miljoen euro.

Artikel gaat verder onder video

Hendriks schrok ervan. “Wij zaten net naar Miljoenenjacht te kijken. Helemaal verbaasd in de kleedkamer, er zat twee miljoen in de koffer en uiteindelijk pakt ze 135.000 euro!”, zei ze bij de opening van De Oranjezondag.

Hélène Hendriks ondervraagt Noa Vahle

Vahle antwoordde: “Ze spelen toch nooit door tot het eind. Dat zou ik ook niet doen. Maar het is wel zuur als er twee miljoen euro in je koffer zit.” Daarna wilde Hendriks weten: “Wanneer ga jij dat een keer doen, Miljoenenjacht? Wanneer neem jij dat een keer over.”

De 25-jarige Vahle heeft echter geen plannen om haar moeder op te volgen. “Op van die hoge hakken de showtrap af, dat zie ik mezelf niet zo snel doen. Ik houd lekker de sneakertjes aan, lekker op de bank naast Pieter”, grapte ze over de aanwezige gast Pieter Cobelens, met wie ze voor De Oranjezondag samen naar de ontknoping keek. Hendriks bleef proberen: “Maar uiteindelijk gaat het wel gebeuren.” Vahle was stellig: “Absoluut niet.”

VIDEO - 2 miljoen in de koffer voor finalist Miljoenenjacht