Hélène Hendriks laat zich uit over veelbesproken rode jurk en relatie met Frans Vinju

Hélène Hendriks is blij om weer aan het werk te zijn. De presentatrice is sinds donderdag weer iedere werkdag te zien met de talkshow De Oranjewinter. In een interview met RTL Boulevard vertelt ze over het programma en over de reacties die ze heeft ontvangen op een jurkje dat ze recent droeg.

“Ik heb zes of zeven dagen vrij gehad, dus ik dacht: het wordt wel weer tijd om iets te gaan doen”, zegt Hendriks. Ze krijgt vervolgens de vraag of ze een droomgast heeft voor het actualiteitenprogramma, waar Jack van Gelder als vaste gast aanschuift. “Roxy Dekker zou ik leuk vinden. Ik vind iedereen leuk aan tafel, als je maar een verhaal hebt en je mening wilt geven.”

Hendriks over rode jurk

Artikel gaat verder onder video

Nadat Hendriks op oudejaarsavond het programma Hélène's Oudejaarsborrel presenteerde op SBS6, werden op sociale media de nodige opmerkingen gemaakt over haar rode jurk. Ook Johan Derksen had een duidelijke mening, zo liet ze zelf al weten. Het artikel van FCUpdate over de jurk werd al ruim 350.000 keer gelezen en dus wordt Hendriks zondag gevraagd naar alle reacties.

“Ik heb het aangetrokken en ik vond het zelf mooi, anders zou ik het ook niet dragen natuurlijk”, zegt de presentatrice. “Maar het is niet de bedoeling dat ik iedere dag zo verschijn. Dan kan ik net zo goed iets anders presenteren, toch? Of naar Italië gaan en het weer gaan presenteren daar.” De interviewer antwoordt: “Ja, of op OnlyFans gaan.” Hendriks lacht: “Ja, dat kan misschien ook. Nee, nee.”

LEES OOK: Gasten De Oranjewinter zorgen achter de schermen voor enorme ravage

Relatie met Frans Vinju

In het interview wordt Hendriks ook gevraagd waarom ze ervoor kiest om weinig naar buiten te brengen over haar relatie met Frans Vinju, die ze kent uit de hockeywereld. “Ik vind het gewoon belangrijk om een bepaald stuk van mijn privéleven ook privé te houden. Niet omdat ik allerlei geheimen heb, totaal niet, maar mijn familie vindt het ook niet leuk om continu op Instagram te staan.”

De geruchten over een huwelijk van Hendriks zijn inmiddels verstomd, maar toch wordt ze ernaar gevraagd. “Ik vind trouwen hartstikke leuk voor mensen, maar ik zie voor mezelf daar niet te meerwaarde in. Ik ga niet trouwen, nee.”

VIDEO - Hélène Hendriks zingt in commercialbreak van De Oranjewinter