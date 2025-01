Jurkje van Hélène Hendriks houdt gemoederen bezig, ook Johan Derksen reageert

Nadat Hélène Hendriks op oudejaarsavond het programma Hélène's Oudejaarsborrel presenteerde op SBS6, werden op sociale media de nodige opmerking gemaakt over haar rode jurk. Ook Vandaag Inside-analist Johan Derksen viel de kledingkeuze van Hendriks op.

Naar het programma keken 507.000 mensen, onder wie Derksen. Het boegbeeld van Vandaag Inside klom daarna in de pen. “Johan laat eigenlijk altijd wel even weten wat hij ervan vond”, vertelt Hendriks aan Shownieuws. “Over de oudejaarsshow heeft hij een mailtje gestuurd.”

Wat Derksen precies van het programma vond, wordt niet duidelijk. “Maar laat die mannen nu maar vooral even lekker rust hebben. Die hebben helemaal niet zo heel lang vakantie hè, als je iedere dag het hele jaar op de buis bent. Dus geef ze maar even rust voor tweeënhalve week, dan zijn ze er weer”, weet Hendriks.

De verslaggeefster van Shownieuws is benieuwd of Derksen nog iets zei over de kledingkeuze van Hendriks. “Had je iets anders verwacht? Wat zou zijn reactie zijn, denk je?”, grapt Hendriks. De verslaggeefster gokt: “Lekker jurkje!” Hendriks verbetert haar: “Geil jurkje!”

