SBS6-kijkers keren zich tegen Marco Louwerens als Sinterklaas

Jarenlang was Marco Louwerens alom geliefd door als Sinterklaas op te treden bij Vandaag Inside, maar zijn populariteit begint af te nemen. Dinsdagavond was Louwerens als Sinterklaas aanwezig bij Hélènes Oudejaarsborrel, een eindejaarsprogramma van Hélène Hendriks met de nodige Talpa-gezichten. Het programma viel lang niet bij iedereen in de smaak.

Naar het programma keken volgens kijkcijferexpert Tina Nijkamp 507.000 mensen, waarmee Hélènes Oudejaarsborrel het best bekeken SBS6-programma van de dag was. Maar de aanwezigheid van Sinterklaas zorgde wel voor wat ergernis. Tijdens het programma werd, midden in discussies tussen gasten, regelmatig via een ‘Sint-cam’ geschakeld naar Sinterklaas, die lollige of schunnige opmerkingen maakte.

Het programma werd mede daardoor nogal chaotisch. Hendriks behandelde een scala aan onderwerpen, waardoor de uitzending voor sommige kijkers gehaast voelde. Op sociale media klinken wel enige positieve reacties, maar is de meerderheid negatief. Dat is het geval op X (zie onderstaande tweets) maar ook op de Facebook-pagina van Vandaag Inside.

Sinterklaas komt traditioneel eenmaal per jaar langs in de studio van Vandaag Inside, met Johan Derksen, Wilfred Genee en René van der Gijp. Afgelopen maand kwam hij op 19 december echter terug voor de contractverlenging van de drie heren en op oudejaarsavond volgde dus nog een optreden.