Sinterklaas keert plots terug in Vandaag Inside

Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp hebben hun handtekening gezet onder een nieuw contract bij Talpa. Het drietal is daardoor tot de zomer van 2027 verbonden aan Vandaag Inside. De ondertekening verliep op een bijzondere manier: voormalig Talpa-directeur Marco Louwerens kroop weer in de rol van Sinterklaas en overhandigde de nieuwe contracten aan de heren.

Sinterklaas, die twee weken geleden ook in het programma was, toonde zich teleurgesteld dat hij aan het werk moest nadat het sinterklaasfeest al lang voorbij is, omdat er nog wat 'cadeaus' vergeten waren. Hij leverde de contracten in cadeaupapier af aan Genee Derksen en Van der Gijp. Live in de uitzending zetten ze hun handtekening. Vooraf werd rekening gehouden met de komst van Talpa-baas John de Mol, maar die was dus niet aanwezig.

Eerder op de donderdag maakte het Algemeen Dagblad al melding van de aanstaande contractverlenging. Er was door conflicten en irritaties onderling lang onzekerheid over de toekomst van Vandaag Inside. Derksen was geïrriteerd over de inhoud van het programma, maar dat probleem werd snel opgelost. Vervolgens gaf Van der Gijp aan graag één dag in de week vrijaf te krijgen en ook daar is door De Mol gehoor aan gegeven.

De laatste die nog overstag moest gaan was Genee. De presentator wil graag een eigen programma presteren bij Talpa en De Mol zal met hem op zoek gaan naar een geschikte oplossing daarvoor. Een eigen programma op de zondag lijkt daarbij de meest realistische oplossing. "Er wordt zendtijd beschikbaar gesteld en een bepaald budget. Ik moet zelf ook nog wat budget zien te versieren. Dan gaan we kijken of er mogelijkheden voor zijn", aldus Genee in de uitzending van donderdagavond.

