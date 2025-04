Broer scheidsrechter Shona Shukrula gearresteerd: 'Zeer ernstige verdenkingen'

Vito Shukrula, de oudere broer van scheidsrechter Shona Shukrula, is gearresteerd op verdenking van deelname aan een criminele organisatie. Dat schrijft De Telegraaf. Vito Shukrula is een van de advocaten van topcrimineel Ridouan Taghi, die in 2024 werd veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf.

Het Openbaar Ministerie verdenkt Vito ervan deel te nemen aan de organisatie rond Taghi, zo schrijven verslaggevers Saskia Belleman en John van den Heuvel van de ochtendkrant. "De verdenkingen tegen Shukrula zijn ‘zeer ernstig’, bevestigen bronnen dicht bij het onderzoek", aldus het duo. Shukrula zou donderdag zijn opgepakt door een speciaal politieteam bij een grotere actie waarbij ook meerdere huiszoekingen zouden zijn verricht.

Shukrula is derde advocaat van Taghi die in de problemen komt

Vito Shukrula is al de derde advocaat van Taghi die door het OM van deelname aan de organisatie van de crimineel wordt beticht. Eerder trof zijn neef Youssef Taghi hetzelfde lot, hij werd ervan verdacht boodschappen van de crimineel te hebben overgebracht vanuit de EBI in Vught en daarvoor veroordeeld tot een celstraf van vijf jaar. In 2023 werd ook de bekende strafpleiter Inez Weski gearresteerd. Ook zij zou Taghi hebben geholpen zijn criminele activiteiten voort te zetten vanuit zijn cel. Sinds vorig jaar werd de crimineel bijgestaan door Shukrula en zijn collega Carlo Crince le Roy.

LEES OOK: Trotse Shona Shrukula schiet vol na geslaagd debuut: 'Zwaar dat zij het niet kon meemaken'

Eind vorig jaar verscheen Vito Shukrula nog in de talkshow Renze om te praten over zijn zusje Shona, die in oktober 2024 geschiedenis schreef toen ze als eerste vrouwelijke scheidsrechter de leiding had over een Nederlands betaald voetbalduel, TOP Oss - ADO Den Haag. Vito zei daar onder meer 'extreem trots' te zijn op zijn zusje. Shona Shukrula, die is getrouwd met Telstar-speler Jeff Hardeveld, heeft net als haar broer een rechtenstudie afgerond en werkt in het dagelijks leven als officier van justitie in Noord-Holland.

