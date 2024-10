Trotse Shona Shrukula schiet vol na geslaagd debuut: 'Zwaar dat zij het niet kon meemaken'

Scheidsrechter Shona Shrukula mag terugkijken op een geslaagd debuut in het betaald voetbal. De 33-jarige arbiter had vrijdagavond - als eerste vrouw ooit in het betaald voetbal in Nederland - de leiding over het duel tussen TOP Oss en ADO Den Haag in de Keuken Kampioen Divisie en stond na afloop trots voor de camera's van ESPN.

ADO won afgetekend in Oss: na 90 minuten stond er een klinkende 1-5 overwinning voor de bezoekers op het bord. Lee Bonis groeide met een hattrick uit tot de grote man bij de Hagenaars, die ook Juho Kilo twee keer zagen scoren. Shrukula kende ADO bovendien ook nog een strafschop toe, maar die werd door Alex Schalk niet benut. Vlak voor tijd toonde de arbiter TOP-middenvelder Karim Loukili een directe rode kaart.

"Het was leuk, ik heb genoten van mijn debuut en ik ben blij dat de wedstrijd goed is gegaan", zegt Shrukula na de wedstrijd. "Ja, ik was wel zenuwachtig. Je voelt natuurlijk wel dat mensen met je meekijken. Ik voel dat het belangrijk is voor mijn eigen carrière, maar ook voor de KNVB. Ze willen laten zien dat het niet uitmaakt of je man of vrouw bent, maar dat je hier kan fluiten als je een goede scheidsrechter bent. Dus dat wilde ik laten zien."

Eerder deze week kreeg Shrukula op een veelbewogen dag het nieuws dat ze eindelijk haar debuut in het betaald voetbal mocht gaan maken. "Het was een intense week. Op maandag kreeg ik hét telefoontje van de KNVB. Dat was een emotioneel moment voor mij, drie uur daarvoor is mijn oma overleden. Ze was 85 jaar maar mijn grote supporter", zegt de scheidsrechter, die het even te kwaad krijgt maar haar verhaal daarna vervolgt: "Ze keek iedere week ESPN om mij alleen maar als vierde official te zien. Dat ze dan niet mijn debuut mag meemaken is wel zwaar, maar ik ga ervan uit dat ze er toch bij is, op een andere manier."

Daarna reageert Shrukula nog op een opvallend spandoek dat de TOP-supporters tijdens de wedstrijd toonden op de tribunes. "Shona, een echte Keukenkampioen", stond daarop geschreven. De scheidsrechter ontkracht het verhaal dat haar eigen familie dat meegenomen had: "Dat neem ik als compliment. En ik begreep dat mijn oom het spandoek heeft geconfisqueerd." Tot slot wordt Shrukula gevraagd wat haar 'volgende droom' is. Daar kan ze kort over zijn: "Op dit moment leef ik mijn droom."

