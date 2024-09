Woede om opvallend moment bij Ajax in 55e minuut: 'Je moet je doodschamen'

Scheidsrechter Martin van den Kerkhof heeft woensdagavond voor grote verbazing gezorgd om door voor een terugspeelbal van Fortuna Sittard te fluiten, waarmee hij Ajax een uitgelezen mogelijkheid gaf om de score verder uit te breiden. Voetballiefhebbers reageren na afloop met irritatie op de beslissing van de arbiter en hetzelfde gold woensdagavond voor de commentator van dienst: Michiel Teeling.

In de 55e minuut van de wedstrijd speelde het opvallende moment zich af in de Johan Cruijff ArenA. Fortuna-doelman Matthijs Branderhorst liet een bal los, waarna teamgenoot Shawn Adewoye de bal op zeer korte afstand de bal aantikte. Branderhorst pakte de bal vervolgens op en dacht het spel te vervolgen. Tot verbazing van veel voetbalsupporters besloot scheidsrechter Van den Kerkhof in te grijpen en een indirecte vrije trap aan Ajax te geven.

Commentator Teeling van ESPN begreep weinig van de beslissing: "Dat is wel wat kinderachtig van de scheidsrechter. Scheidsrechter... Zo moet je dat toch niet oplossen", zei Teeling tijdens de wedstrijd. Op sociale media stromen negatieve reacties binnen over de beslissing van Van den Kerkhof, die uiteindelijk geen grote gevolgen had voor het kansloze Fortuna Sittard.

"Ik vond het als Ajacied nergens op slaan. De afstand die de bal aflegde tussen speler en keeper was echt minimaal", schrijft een supporter van de Amsterdammers eerlijk op X. Andere fans gebruiken stevige bewoordingen op het platform: "Je moet je als scheidsrechter toch doodschamen om hiervoor een vrije trap te geven", zo vindt een ander. "Dit sloeg echt werkelijk nergens op! Dit kan nooit een terugspeelbal zijn", oordeelt een andere supporter.

Invloed op de wedstrijd had het uiteindelijk niet, want Ajax wist de indirecte vrije trap niet achter doelman Branderhorst te krijgen. Na een uitstekende tweede helft zegevierden de Amsterdammers wel op fraaie wijze in de Johan Cruijff ArenA (5-0). Bekijk hieronder de beelden van het opvallende moment terug.

