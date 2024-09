Kenneth Perez vóór aftrap van Ajax - Fortuna al diep onder de indruk: 'Heel mooi, echt schitterend'

Kenneth Perez is onder de indruk van het shirt waarmee Fortuna Sittard woensdagavond aantreedt tegen Ajax. De Limburgers spelen met een speciaal blauw shirt, ter ere van oud-voetballer Fernando Ricksen. Het is woensdag exact vijf jaar geleden dat Ricksen op 43-jarige overleed aan de gevolgen van zijn spierziekte ALS.

“Fortuna gaat aantreden in een heel mooi shirt. Echt schitterend”, zegt Perez voor de aftrap bij ESPN. “Mensen kunnen het misschien niet zien, maar er zit een reflectie in.” In de reflectie van het shirt is Ricksen te zien, en het embleem van Fortuna. De kleur van het shirt is opmerkelijk. “Wat zo gaaf is, is dat ze ‘over zichzelf heen zijn gestapt’ en het shirt van Rangers FC, waar hij zijn mooiste tijd heeft gehad, als inspiratie hebben gebruik. Ze hadden vandaag makkelijk in gele shirts kunnen spelen, maar dit is prachtig.”

Artikel gaat verder onder video

Volg het duel tussen Ajax en Fortuna Sittard in ons liveverslag!

Ricksen brak eind jaren negentig bij Fortuna, de club waar hij ook de jeugdopleiding doorliep, door in het betaald voetbal. De rechtsback legde er de basis voor een fraaie loopbaan, die hem langs clubs als AZ, Rangers FC en Zenit Sint-Petersburg zou leiden. Met die laatste club veroverde hij in 2008 - onder leiding van trainer Dick Advocaat - de UEFA Cup. Daarnaast speelde Ricksen in zijn hoogtijdagen twaalf keer voor het Nederlands elftal. In 2010 keerde hij terug in Sittard, waar hij zijn profloopbaan drie jaar later afsloot.

LEES OOK: Josip Sutalo dankt teamgenoot, die vorig seizoen geen minuut speelde bij Ajax

Fortuna zal het shirt zondag ook dragen in de thuiswedstrijd tegen PSV. "Een pionierend eerbetoon aan Ricksen waarbij het Fortuna-logo vanuit meerdere invalshoeken naadloos overgaat naar een krachtig silhouet van Fernando Ricksen", zo beschreef de club het shirt zelf. In de nek van het shirt is ook de lijfspreuk van de verdediger (Never Give Up) verwerkt.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Pierre van Hooijdonk is uiterst kritisch en geeft Alex Kroes veeg uit de pan

Pierre van Hooijdonk heeft zijn sterke bedenkingen bij een keuze van Ajax.